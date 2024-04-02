無痕模式不保密？Google收集無痕用戶數據惹訴訟 欲刪除數據平息｜Google於2020年起面臨一單集體訴訟，指Google在用戶不知情的情況下，在無痕瀏覽模式下收集數據，Google就有關訴訟作出修補行動。



不少人為了保障私隱，或瀏覽「不可告人」的網站時候，都會使用無痕模式。不過原來使用無痕模式都並非完全保密。Google於2020年開始遭受集體訴訟。訴訟稱Google誤導了用戶，在用戶不知情的情況下追蹤他們的網站使用情況，並於無痕瀏覽模式下收集數據。

Google 無痕模式。

無痕模式聲稱用戶是以保密的方式瀏覽網頁，不會讓人看到瀏覽活動。雖然網站有聲稱過可以收集數據，但並未提及過Google的數據收集情況。而Google於2024年1月更新了無痕模式的介紹，以澄清Google在無痕模式和標準瀏覽模式下都會收集相同的數據。根據《華爾街日報》報導，Google已同意刪除從使用 Chrome 瀏覽器無痕模式的客戶收集的數據，以了結 2020 年開始的集體訴訟。

另外，Google計劃銷毀不當收集的「數十億個數據點」之餘，並於無痕模式中默認禁用第三方cookie（Google計劃在今年稍後時間完全擺脫cookie）。雖然和解協議並不包括 Chrome 用戶的損失，但用戶可以提出個人訴訟。Google發言人告訴《華爾街日報》，指Google對於刪除「與個人無關」或用於「個人化的舊技術資料」並無意見，而協議仍需獲得負責此案的法官作最終批准。

日後各位使用無痕模式時，記得多加留意條款及細則，好好保護自己私隱。

消息來源：MacRumors