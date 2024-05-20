Nokia 3210復刻版手機 5月24日上市 配備4G貪吃蛇 即睇售價+詳情｜近日Nokia推出復刻版手機3210，大行懷舊Y2K路線，吸引了不少人注意。有消息指Nokia 3210將於5月24日在香港上市，即睇詳情。



1. Nokia 3210

今次Nokia 3210大行懷舊Y2K風格，更配備懷舊遊戲「貪食蛇」，讓人回憶起青春及童年的畫面。今次的Nokia 3210更配備了4G及藍芽功能，可以更方便地傳訊。

今次Nokia 3210一共有3色可以選擇，分別為Y2K Gold、Grunge Black及Scuba Blue支援4G及藍芽功能。而尺寸為122mm x 52mm。採用2.4吋 螢幕，配備200萬像素鏡頭。可以用3.5mm接口連接耳機，以及用USB Type-C接口充電。電池為1450mAh容量可拆式電池。有128MB內存，支援32GB MicroSD card，RAM為64MB。

消息指Nokia 3210 黑色及藍色版本將會於5月24日以$698於香港公開發售。

即睇Nokia3210 3種顏色⬇

2. Nokia 215

除了Nokia 3210之外，5月24日亦會推出Nokia 215 功能手機，同樣支援4G及藍芽，不過就沒有配備攝影功能。機身尺寸為124.7 x 51 x 13.7mm，可以用3.5mm接口連接耳機，以及可以以Micro USB 2.0連接。可換式電池容量為1,150 mAh。內存同樣有128MB，支援32GB MicroSD card，RAM為64MB。

消息指Nokia 215售價為$498，將與Nokia 3210於5月24日於香港同步發售。