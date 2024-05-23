HUAWEI Pura 70 Ultra港行實測｜早前國內HUAWEI Pura 70系列隆重推出，不少人紛紛搶購，皆因其拍像領域邁入了全新的里程碑。作為華為首款搭載1英寸感光元件和伸縮鏡頭設計的手機，Pura 70 Ultra集結了當下最尖端的影像科技，不知道能否為用家帶來前所未有的攝影體驗。記者今次就帶了新手機前往馬來西亞工作時，同時全面實測新機的性能及拍攝質素。



先說外觀，Pura 70 Ultra延續了華為一貫的設計意念，採用了極具質感的素皮材質，配合獨特的星芒紋壓花工藝，手感非常不鉑的同時辨識度極高。值得一提的是，三角型的三攝模組的設計非常別出心裁，三顆鏡頭按照廣角、主攝、及長焦的順序排列，XMAGE影像標識的加入更顯特色。除了外觀設計，Pura 70 Ultra在屏幕方面同樣有著亮眼的表現。6.8吋四曲面微曲屏，2844 × 1260 解像率營造出身臨其境般的視覺體驗。

HUAWEI Pura 70 Ultra港行實測

素皮材質的機背，十分搶眼。

最強三鏡拍攝

接下來重點說說Pura 70 Ultra的影像實力。這款手機最大的亮點在於全焦段三攝的組合。其中主攝採用了1吋感光元件，F1.6-F4.0可變光圈，配合伸縮式鏡頭結構和IP68級別防塵防水。在白日的情況下，Pura 70 Ultra畫面亮度出眾，即便在光線欠佳的情況下也能拍出高質量的照片，色彩鮮活，細節豐富。可以看到以下的相片，就算在夜晚昏暗環境下的相片，都可以保持相當出色的品質。

三鏡系統拍攝

可伸縮拍攝鏡頭

除了主攝，Pura 70 Ultra的長焦鏡頭也留下了深刻印象。它集成了5000萬畫素的微距鏡頭，最近對焦距離僅5cm，35倍放大倍率下的樣張非常驚艷。而超廣角方面也沒有敷衍了事，4000萬畫素配合119度超廣角視角，成像同樣出色。

HUAWEI Pura 70 Ultra 拍攝試相👇👇

Pura 70 Ultra還新增了十分實用的拍攝模式——風馳閃拍。它利用AI計算後，再利用主攝超大進光量的優勢，配合獨有的演算法，即便是高速運動的物體也能拍出定格般的效果，適用於捕捉精彩瞬間。

性能與續航帶來驚喜

性能方面，Pura 70 Ultra首發了麒麟9010處理器，記者利用GeekBench 6的跑分顯示，單核心取得約1350分、多核分取得約4350分；利用Antutu跑分，則取得90多萬分，逼近Snapdragon 8+的成績。遊戲體驗方面，Pura 70 Ultra在《原神》最高畫與下可保持60fps無壓力，但在《崩壞:星穹鐵道》中卻表現一般，續航和發熱控制還有待改進。

玩原神時的表現相當不錯

電池續航一直是HUAWEI的強項，Pura 70 Ultra也不例外。5200mAh的電池在中度使用情況下足夠撐一天，加上對應100W有線快充和50W無線快充的加持，45分鐘即可將手機充滿，充電速度非常令人滿意。

最後，不少人認為HUAWEI手機最大弱點是不能使用Google各類app，可是只需要利用一些簡單方法，毋需破解，就可以簡易地安裝不同Google app及安裝Google Play Store，完美使用大量不同app。

可以完美地使用Google Play Store

整體上，HUAWEI Pura 70 Ultra拍攝性能非常出眾，無論近攝、遠攝都比市面上大部份旗艦手機更為出色。性能方面，亦都算是旗艦級數，打機、工作等都完全沒有壓力。加上續航力及充電速度驚人，絕對是非烯全面的最強拍攝神器。

