芙莉歐莎：末日先鋒傳說 (Furiosa: A Mad Max Saga)｜Mad Max系列電影第5作上映，「Metal Gear 之父」小島秀夫看完《芙莉歐莎》特別出文狂讚。而這個世紀末飛車動作片系列，由80年代開始更對全球動漫遊戲作品有深遠影響，包括《北斗之拳》、《Fallout》等神級大作。



《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》為2015年第4集《Mad Max: Fury Road》的前傳，故事回帶講述由影后查理斯花朗扮演的獨臀女軍官「芙莉歐莎」身世之謎；年輕版Furiosa改由《后翼棄兵》安雅泰萊采兒演出，更有「雷神」基斯咸士禾夫演軍閥Dementus。

年輕版獨臀女軍官Furiosa改由《后翼棄兵》安雅泰萊采兒演出

「雷神」基斯咸士禾夫演軍閥Dementus

本片在爛番茄取得85% 新鮮度，曾製作《Metal Gear》和《死亡擱淺》的大神小島秀夫更在X力讚：「《Furiosa》超越『瘋狂』（MAD）、超越『憤怒』（FURY），達到『最高境界』（MAX），導演 George Miller 是神、他的作品就是我的聖經。」George Miller 等知後又趁機會表白，很想由小島秀夫製作《Mad Max》的遊戲版。

小島秀夫在X力讚《Furiosa》及導演 George Miller 是神。

首部《Mad Max》於1979年上映，澳洲導演 George Miller 用盡私房錢開拍，片中大部份演員都是靠請食飯、請飲酒免費演出，故事講一位公路騎警向殘忍殺害他同袍和妻女的瘋狂飛車黨報仇，構思和場面都極度前衛。此片在一面看淡下跑出，亦捧紅了澳洲新星米路吉遜。

首部《Mad Max》於1979年上映

續集《Mad Max 2》（開路先鋒）野心更大，劇中世界各國爆發核戰，耗盡了地球所有天然資源，人類社會崩潰，在末世中爭奪水源、汽油和食物。劃時代的故事設定和服裝造型當年奪獎無數。日本《少年JUMP》作品《北斗之拳》由世紀末背景，拳四郎皮褸長靴造型，還有那些被北斗神拳點中死穴，頭爆而死的Mohawk頭雜魚飛車黨，全都抄襲自《Mad Max 2》。

拳四郎皮褸長靴造型，還有那些Mohawk頭雜魚飛車黨，全都抄襲自《Mad Max 2》。

但當你抄襲抄到成為一本現像級人氣作品，世人可能就忘記了誰才是原作；有個笑話，2015年第3集《Mad Max: Fury Road》上映時，網民甚至投訴《Mad Max》抄襲《北斗之拳》，並不知道《Max Max 2》在1981年上映，《北斗之拳》要1983年才面世，知情者笑言導演是坐時光機抄襲。

《Max Max 2》1981年上映，《北斗之拳》要1983年才面世，導演一定是坐時光機抄襲。

今年《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》在日本做promo，甚至找《北斗》作畫原哲夫合作，繪畫了機械臂光頭女戰士的漫畫版宣傳海報。原哲夫在宣傳中直言有「抄考」《Mad Max》系列的廢土世界觀，大力表達自己對導演的熱愛，更直言想 George Miller收他為徒。

同樣以戰後末世求生為題材的《Fallout》系列，製作組都深受《Mad Max》影響，有一幕男人與狗在荒野漫步的名場面，其實正是致敬《Mad Max 2》的相似場面。

自1987年推出了3集的遊戲《Wasteland》（《荒野遊俠》系列），不單直接「取材」了《Mad Max》中的地名「廢土 Wasteland」，亦幾乎抄盡了所有末世故事設定，不過通通都沒買版權。