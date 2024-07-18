Threads熱議偶像要被噁心fans包圍是厭惡性行業｜前AKB冼迪琦親回｜除了日本動漫ACG，由AKB48帶起的日系idol女團「握手會」「見面會」文化，在香港亦深受支持；近日在IG平台Threads上，就有港女cosplayer 張貼一張相片，圖中有一位少女跟10多位otaku風格衣著男性合照，並出文指：「覺得做偶像真厭惡性行業、日日都要比（畀）啲咁噁心嘅人包圍。」



網民對偶像男fans印象極差

不少人認為Threads太多冇腦、不顧人感受的發言，但同時亦有人認為平台正是用來發表個人感想、可以暢所欲言。此文一出即引來熱議，不少人對「偶像宅」的印象分都頗低，認為fans們不注重儀表及個人衛生、追星追到一身汗臭，有同樣是idol fans的人回文指：「夏天追星嗰啲狐臭、一嘢撞埋嚟真係搞到我星都唔想再追」

Threads 圖片

冼迪琦親回：支持者沒一個令我噁心

亦有人認為其實fans不少都是在工餘、課餘時間跑場去支持idol，趕頭趕命才搞到一身汗，情有可原。而且錢錢都花在偶像身上，才沒錢打扮。而最意想不到的是，其中一張相片的相中人原來是前TVB童星「馬國明養女」兼前AKB48 Team TP成員冼迪琦，她親自用Threads share 原po回應：

Hello🙆🏻‍♀️我係你第一張圖片上一位你口中嘅偶像。我想話你知🙋🏻‍♀️我唔覺得支持我嘅人噁心，亦都唔覺得偶像係厭惡性職業。當有人願意欣賞你，支持你嘅時候你就會明白呢份動力係有幾大🥹🙏 冼迪琦

冼迪琦小迪facebook專頁相片

網民力讚小迪EQ高

此回應收到3000 like（原po有1000 like），眾人指冼迪琦想法正面「依位小姐好高情商」「笑死即刻打臉原post小人之心度君子之腹」回應大方且尊重fans。後來有人發現原po主是位cosplayer角色扮演者，即被人打蛇隨棍上指：「cosplayer咪一樣為求人氣穿得非常性感，在活動會場一樣樓主所指的噁心男人圍影，兩者之間沒高低之分。」

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樓主：我尊重偶像．討厭所有醜臭肥嘅嘢

但樓主就指自己並非看不起偶像這工作，而是單純討厭醜陋不潔的男fans：「汗臭 頭臭 體臭 口臭，偶像要忍受咁多簡直係職業傷害，有冇得索償佢哋」「平等地討厭所有醜,臭同肥嘅嘢」無論是原po回應，以至連登share討論，都有網民同意樓主講法，認為沒有女性真心不介意身邊的人一身油、口臭身臭，只是礙於職業道德不方便講出來，反讚事主代偶像講出心底嗰句：「如果係揾到佢地咁既收入十幾百幾萬一個月，就算係油頭垢面幾日無沖凉都照受咯。」「辛苦錢」更貼了一張圖韓國男團女fans vs 女團男fans的對比圖，強調發言不是針對fans，而是沒有自覺、不注重儀表衛生，為難女idol的噁男。

男女偶像fans之別

網民：樓主雖「搶口」但衛生儀表的確要做好

網民認為樓主雖然發言非常「搶口」但並非全無道理，她跟冼迪琦身份和視點不相同，各有其道理，偶像包容自己的fans沒有錯，而原po樓主也講出了偶像不方便直言的苦衷，更指日本也有很多藝人、偶像先後溫提過fans在參加公眾活動時要注意衛生。

全球氣候變化令夏天氣溫愈來愈高，汗味的確令人相當困擾，日本就發生《馬娘》電影戲院內發生「臭汗祭」的事故，《我推的孩子》星野愛聲優高橋李依，亦曾自畫插圖提醒fans去活動前一日要沖涼，握手會前要剪指甲。