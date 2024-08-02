HKT全面提升網絡體驗 率先達歐洲F5G-A標準 53間門市升級AI Store

HKT全面網絡達至最F5G-A標準，門市升級AI Store｜香港電訊HKT近日拍其固網寬頻服務已全面符合由歐洲電信標準協會(ETSI)制定的第五代固網進階版(F5G-A)標準，成為全港首個滿足所有六項F5G-A要求的網絡。HKT的用家將能享受到更快速、更可靠的網絡連接，迎接智慧生活的新時代。



F5G-A國際最高標準

F5G-A標準代表了固網寬頻技術的重大突破，為家庭、企業和公共服務帶來全新的網絡體驗。根據ETSI的定義，F5G-A網絡需滿足六大要求，包括增強型光纖寬帶、保證可靠體驗、全光纖連接、綠色敏捷全光網絡、實時韌性聯接以及光感知與可視化。

HKT個人業務行政總裁 林國誠公布所有基建技術，包括50G PON等已乎合歐洲F5G-A標準。

HKT透過升級網絡基礎設施，如採用50G PON技術和Wi-Fi 7，提供更高頻寬以滿足用戶的不同需求。同時，HKT將訊息處理技術融入網絡運營，實現自動故障預測及偵測、大數據網絡分析等，確保網絡服務的持續性和穩定性。

此外，HKT擁有全港最廣泛的光纖網絡，總長度超過250萬公里，足以環繞地球60多周。這讓更多家庭和企業能享受到高速、低時延的網絡連接。HKT亦致力優化網絡設計，採用節能硬件和措施，打造綠色環保的光纖網絡。

HKT提供的NETVIGATOR光纖寬頻服務，配合Wi-Fi 7路由器，上下載速度可高達3Gbps。用戶在家中以手機連接家居寬頻，上網速度可提升5倍之多，充分發揮最新手機和裝置的性能，暢享AI圖片生成、高清影片下載等高頻寬應用。

示範了使用了50G PON技術的家居寬頻，手機上網可輕鬆地衝上3000MB以上的網速。

為幫助客戶掌握AI科技，HKT旗下的流動通訊品牌CSL Mobile將53間1O1O Centre及csl.專門店全面升級為AI Store，匯集過百款AI產品供客戶體驗。每間AI Store配備專業培訓的AI專員，免費為客戶提供5G及AI相關資訊和指導，幫助他們將AI科技應用於學習、工作、娛樂等不同方面。

HKT部份AI Store將設置AI專員Aisha為用家解答不同問題。

自去年5月推出5G AI Academy以來，1O1O及csl.已舉辦超過50場AI工作坊，製作10多個AI教學短片，吸引逾2,000人參與，成功普及AI知識和應用。

HKT全方位提升網絡品質和客戶服務，引領香港邁向智慧新時代。藉著F5G-A標準的固網寬頻和5G流動網絡，加上遍佈全港的AI Store，HKT讓客戶隨時隨地享受到優質的網絡體驗和AI應用，開啟智慧生活的無限可能。