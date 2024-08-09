Disney+ 禁共享帳號X月實施　仲要再加價！香港區有冇受影響？

隨 Netflix 打擊帳號共享後，迪士尼CEO Bob Iger 在今日的財報會議上透露，Disney+ 宣佈將從 9 月開始嚴格打擊密碼分享行為，同時，Disney + 的訂閱收費也會提高。



早在去年 9 月，迪士尼就已經開始討論禁止帳號共享的問題，但具體時間表一直有所變動。今年 6 月，迪士尼已經在部分國家開始實施這一政策，但此次將擴展至美國及其他國家和地區，可見迪士尼在全球範圍內全面禁止帳號共享的決心。

根據 Bob Iger 的說法，迪士尼希望通過禁止帳號共享，來推動 Disney+ 的訂閱用戶增長。事實上，這一舉措在 Netflix 上已經證明是成功。Netflix 於 2023 年停止允許共享帳戶，並在隨後的季度中看到了明顯的訂戶增長。

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與 Netflix 一樣，迪士尼計劃允許用家支付額外費用，以增加與家人外的其他人共享帳戶的名額，但具體的定價尚未公佈。這種做法旨在既阻止濫用共享帳戶的行為，又不完全剝奪用家共享帳戶的靈活性。

現時 Disney+ 訂閱收費



標準：$73

高級：$90

年費：$918



除了打擊密碼分享，迪士尼還宣佈將於 10 月提高 Disney+、Hulu 和 ESPN+ 訂閱價格的計劃。有廣告版的 Disney+ 每月價格將從 7.99 美元上漲至 9.99 美元，而無廣告版本的價格將從 13.99 美元上漲至 15.99 美元。外媒kotaku分析，Disney+ 會在 10 月加價，有機會與《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》的上架時間有關，這兩套人熱電影上架能為 Disney+ 帶來不少新訂閱者。

資料來源：MacRumors、Kotaku