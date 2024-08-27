《黑神話：悟空》推出至今，Steam 賣出超過 1000 萬套，更打破 Steam 單機遊戲同時上線人數的記錄。作為內地遊戲商首款自家出品的 3A 大作，以及使用《西遊記》為主題，本來就預計有大量內地玩家支持，但沒想到從數據來看竟是香港玩家最熱衷？



根據 PSNProfiles 的數據顯示，《黑神話：悟空》上架後，單就PS5使用的PS Network（PSN）計，第一個完成白金成就（遊戲內容100%達成）的玩家，是由中國PSN玩家「p789cs」在 8 月 22 日完成，只用了約 3 日時間。

有趣的是，從全球 PlayStation 玩家的排行榜中，發現前 15 位最快達到白金成就的，竟有高達 12 名玩家是「香港人」。而放眼榜單上的前 50 名玩家，亦看到主要以「香港玩家」為主。這是否意味住香港玩家對《黑神話：悟空》的熱愛最大呢？

黑神話悟空｜香港玩家喪玩！前15個白金有12個香港人 到底點解？

《黑神話：悟空》首日同時在線人數破230萬

連登仔分析原因

連登討論區也有討論這個現象，分析認為之所以有大量的「香港玩家」率先完成白金，是因為中國玩家因為當地的 PSN 限制，內地的 PSN 遊戲量沒有港區多，連線也有一定限制，所以大部分中國玩家都會在開機時選擇香港區帳號。因此，在榜單上有可能摻雜部分中國玩家，只是在使用香港區 PSN 而已。