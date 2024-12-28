《魷魚遊戲2》Netflix人氣韓劇上架，有網民笑言不小心下載錯了由美園和花主演的AV版《鮑魚遊戲》，事關由封面到服裝都跟到好足，錯被誤導！另有網民留言反過來「求番號」，肉搜下才發現超高人氣的《魷魚遊戲》，同時被日本、歐洲、台灣拍了4部「暗黑版」，真可謂「鬧四鮑」！



角色關係圖都有．製作會唔會太認真？

日文魷魚讀音為いか（ika／伊卡）所以《魷魚遊戲》就叫《イカゲーム／Ika Game》，而這部暗黑AV版《鮑魚遊戲》就加多粒字叫《イカセゲーム》，いかせ意思是「被高潮」，非常不雅卻「食字」食得非常出色。先來介紹最多人討論，由美園和花、彌生美雪、幾野町・五十嵐美月主演的FANZA版《鮑魚遊戲》，它製作認真連封面都抄Netflix (叫Dasflix)，甚至搞了張「角色關係圖」。

劇情簡介就係冇劇情

故事內容麻，就係講美園和花為了幫絕症男友醫病，被欺騙到一個密室參加「鮑魚遊戲」，她被灌迷藥，醒來就在一個密室中，同場的還有美園和花的朋友、前男友、暗戀她的男人，以及她的咸濕上司。綠色運動裝跟到足，甚至連那些粉紅色士兵和黑色面具大boss都有份演出。劇情就不多談了，好笑在因為沒有那些運動服就與一般AV無分別，所以AV女優們拍動作場面時都要穿運動服，有點好笑。

美園和花被灌了迷藥，醒來就在一個密室中

全場共有8個參加者，其實比較似恐懼鬥室。

咸濕前上司對和花虎視眈眈，美園和花只能眼神制敵。前

前男友也對和花虎視眈眈。

全部士兵跟大boss都對美園和花虎視眈眈

彌生美雪一睇表情就知她不對勁。

暗黑版魷魚遊戲鬧四胞

除了美園和花主演，這部女主角最漂亮的「DASS-534」，起用過素海霖（繪麗奈）的FALENO也另有一部同名的網上串流版《魷魚遊戲》。另外還有片商引入了歐洲版，同樣叫做《イカセゲーム》。最後還有台灣那邊真的有一部以中文命名的《飽魚遊戲》，這一部很落力模擬了劇中「一二三木頭人」那場game。😂