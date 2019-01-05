華為推波蘭製應用程式助視障者交流　AI辨認面部表情轉成聲音

華為正值多事之秋，但仍馬不停蹄，近日發布波蘭研發的一款盲人專用的應用程式，內置於旗下的Mate 20 Pro智能電話。該App以人工智能（AI）演算法將面部表情翻譯成聲音，幫助一眾視障人士「看」得見交談對象面色呈現之的情緒變化。正是讓他們可「觀言」之餘亦能「察色」。

如果要捕捉和解讀人類的面部表情，今次華為的四鏡頭配置算是大派用場了？這款名為「Facing Emotions」的應用程式本由波蘭盲人協會開發，使用華為Mate 20 Pro手機的後置鏡頭，透過人工智能（AI）閱讀並分析盲人用戶交談對象的情緒。

華為手機盲人程式能協助視障者觀言察色，將令交談對方的表情變化無所遁形？（Dezeen）

Facing Emotions的AI演算法技術屬於典型的機器學習，隨機附送，離線運作。機器學習算法能夠即時識別對話者的主要面部特徵如眉毛、眼、鼻、口，再確定彼此的位置同距離變化，從而分析得出特定的情緒。

Facing Emotions將7種普遍的人類情緒：憤怒、恐懼、厭惡、快樂、悲傷、驚訝和蔑視 - 翻譯成7種聲音，再經手機揚聲器或耳筒播放以提示用家。有趣的是，對應每種情感的鈴聲都是由盲人作曲家Tomasz Bilecki創作。他希望創造出可以具像化每種情緒的鈴聲，同時又不會令用戶分心。

開發團隊力求每款鈴聲簡潔清晰，既不會令對話雙方感受到侵略性，亦要易記易認。該App經盲人用戶試用，其意見用於改良設計。華為表示所有聲音樣本皆由盲人顧問團測試，以得出易明易記的樣本。

配合Facing Emotions的3D打印手機座，可以戴上頸，使盲人或視障者的手機鏡頭能直面交流對象，只是貌似膠兜，老實講不是太美觀。（Designboom）

由於視障者出外總是手不離杖，因此「免提」係重要一環。為適應如此情況，華沙產品設計師Janek Kochanski開發出一款配合Facing Emotions的3D打印手機座，可以戴上頸，使盲人或視障者的手機鏡頭能直面交流對象。

手機座貌似膠兜，老實講不是太美觀。不過Kochanski表示身為設計師，令產品能夠發揮功能至為重要，形式往往源於此目的：「首先必須滿足使用要求；其次是滿足美學和視覺觀感等價值。」手機座可以網上訂購，華為又同慈善機構合作，向中、東歐以至北歐國家的視障者提供購買熱線。