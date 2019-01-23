秋葉原遊舍工房　買件即場DIY自製鍵盤　分體變色任你改

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東京秋葉原Keyboard改裝專門店「遊舍工房」2019年1月新開張。隨住電競業迅速發展，Keyboard款式都越加豐富，文書工作處理外都有各種如遊戲鍵盤、機械式鍵盤、單手鍵盤湧現市場。但總有用家仍未滿足於現有的設計或規格，DIY為自己度身訂造是解決辦法。於是，秋原葉今年初便開了一間鍵盤專門店「遊舍工房」，提供多樣工具同材料，幫助顧客DIY砌出設計外觀符合自己心水和個性的有趣Keyboard，店員更會提供「魔改」方法建議。造完啱使，顧客更可租用店內的格仔櫃，放售自家製作。

Keyboard改造專門店「遊舍工房」原先只是網店，主要售賣各種成色的原裝鍵盤和加工用鍵帽套件、零件、配件同線材，提供用家不同選擇，砌出個人化鍵盤，店主更會接單為用家訂製作專屬鍵盤。實體店1月中於東京宅文化勝地秋葉原正式開張，志在讓顧客參觀店主的「魔改」過程，學習自製鍵盤的一招半式，更想宣揚DIY Keyboard文化。

Keyboard改造專門店「遊舍工房」主要售賣各種成色的原裝鍵盤和加工用鍵帽套件、零件、配件同線材，提供用家不同選擇，砌出個人化鍵盤。（Twitter@make_jp）

秋葉原Keyboard專門店遊舍工房中，分體鍵盤算是熱門改裝品。（yushakobo.jp）

秋葉原Keyboard專門店遊舍工房中，另一款分體鍵盤設計，發光漸變色。（Twitter@watch_akiba）

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東京秋葉原Keyboard改造專門店遊舍工房零件特多，連一些海外部件亦有進口，提供實物樣辨，算是科技宅和DIY愛好者的樂土。店內部份製作鍵盤工具可以選購。

秋葉原Keyboard店遊舍工房都有入焊槍之類製作工具。（Twitter@yushakobo）

不過顧客買齊鍵盤組件後，也可於店內的工作室即場DIY，更可向店員請教製作方法和技術。工房會提供工具和技術支援服務如如3D打印機、激光切割機、UV印刷機等，務求滿足用家的魔改需要，造出心水Keyboard。更有意思的是，連自製鍵盤為主題的同人誌，工房也有得賣，相當五花八門。

秋葉原Keyboard店遊舍工房，位於工作空間的UV打印機。（itmedia.co.jp）

秋葉原Keyboard店遊舍工房，顧客買齊鍵盤組件後，也可於店內的工作室即場DIY，更可向店員請教製作方法和技術。（Twitter@yushakobo）

秋葉原Keyboard專門店遊舍工房，更有DIY Keyboard愛好者的同人誌分享興趣心得。（Twitter@akiba_plus）

鍵盤改造成計數機抵死過癮。這些魔改成品都放在格仔櫃賣，應該是顧客學員等發燒友所製造。 （Twitter@yushakobo）

東京秋葉原Keyboard改造專門店遊舍工房，既販賣店舖所入貨品及生產之鍵盤，也是一間格仔舖，DIY自製鍵盤的愛好者可以租用格仔櫃（月租4,320日元），販賣自家設計鍵盤或組件。所以舖內古靈精怪的鍵盤不是全部都是店方作品，除了令雙手舒適、減少工作負擔和配合遊戲靈活需要的分體鍵盤外，漸變色發光發聲鍵盤都很好玩。一些鍵帽​更裝了小型Fidget Spinner（手指陀螺）；更有鍵盤改造成計算機，林林種種，抵死過癮。這些魔改成品都放在格仔櫃，應該是顧客學員等發燒友所製造。

原裝打印鍵鈕鑰匙扣，可以印上顧客鍾意的圖片和選擇發出的LED燈顏色，一個1,500日元。（yushakobo.jp）

秋葉原遊舍工房雖然是電腦宅、科技宅勝地，一些飾物以及鍵帽等都印上獨特圖案，迎合客人多樣喜好，不少更屬可愛萌系風格，小朋友同女性都會鍾意。要注意的是，遊舍工房的DIY工作空間在1月新開張期間免費使用，但該店將從2月開始收取每兩小時500日元之固定租金。​今個月內有機會去秋葉原，真的要整返個DIY Keyboard。

遊舍工房

地點：東京都台東區上野3-6-10（ユニオンビル1F）
休息日：逢星期一及二（假期營業）
營業時間：平日 13:00-19:00 週末及假日 10:00-10:00

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