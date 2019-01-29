Facetime 未接照收音、iPhone 恐爆大規模私隱災難（附應對方法）

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iOS 又有 Bug？繼 iOS 12.1.3 推出、將接收失敗的 Bug 解決後，iPhone 系統又爆出嚴重 Bug！較早前就有人發現，iPhone 的 Facetime 視像通話功能出現「未接先聽」的程序錯誤，有可能導致重大的私隱危機。

今次發現的 Facetime Bug 與年前 Apple 推出的多人 Facetime 功能有關，要觸發 Facetime Bug，只需要幾個簡單步驟：

1. 用 Facetime 功能打給任一聯絡人
2. 在未接通前，從畫面底部拉出選單並按「加入聯絡人」
3. 加入自己的電話號碼
4. 系統會默認群組 Facetime 開始，即使對方沒有接聽 Facetime，他的 iPhone 一樣會自動傳送聲音

此為外國用戶的親測片段：

由於不需主動接聽就會接通，故這個 Facetime Bug 將有可能成為有心人士的竊聽工具。目前 Apple 方面已經知悉這個 Bug 的存在，並承諾會在今周稍後提供軟件更新去解決問題，然而在此之前，要避免被人竊聽，就只能夠先停用 Facetime。

停用 Facetime 的程序很簡單，只需要在 iOS 的設定介面中打開 「Facetime」，即可以關上，雖然其他用戶不能用 Facetime 聯絡，會有一丁點兒不方便（其實有多少人真的常常用 Facetime？），但至少讓私隱控制權掌握在自己手上。

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