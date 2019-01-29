Facetime 未接照收音、iPhone 恐爆大規模私隱災難（附應對方法）

iOS 又有 Bug？繼 iOS 12.1.3 推出、將接收失敗的 Bug 解決後，iPhone 系統又爆出嚴重 Bug！較早前就有人發現，iPhone 的 Facetime 視像通話功能出現「未接先聽」的程序錯誤，有可能導致重大的私隱危機。

今次發現的 Facetime Bug 與年前 Apple 推出的多人 Facetime 功能有關，要觸發 Facetime Bug，只需要幾個簡單步驟： 1. 用 Facetime 功能打給任一聯絡人

2. 在未接通前，從畫面底部拉出選單並按「加入聯絡人」

3. 加入自己的電話號碼

4. 系統會默認群組 Facetime 開始，即使對方沒有接聽 Facetime，他的 iPhone 一樣會自動傳送聲音

此為外國用戶的親測片段：

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

由於不需主動接聽就會接通，故這個 Facetime Bug 將有可能成為有心人士的竊聽工具。目前 Apple 方面已經知悉這個 Bug 的存在，並承諾會在今周稍後提供軟件更新去解決問題，然而在此之前，要避免被人竊聽，就只能夠先停用 Facetime。

停用 Facetime 的程序很簡單，只需要在 iOS 的設定介面中打開 「Facetime」，即可以關上，雖然其他用戶不能用 Facetime 聯絡，會有一丁點兒不方便（其實有多少人真的常常用 Facetime？），但至少讓私隱控制權掌握在自己手上。