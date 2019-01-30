實地測試 WeChat Pay 跨境支付：方便港人使用？線下支付仍待改善

數碼生活
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2018 年 10 月，WeChat Pay 的支付服務新增了「跨境支付」功能，讓用戶可以用香港的 WeChat 手機錢包於中國內地進行付款，不需要再轉換成內地錢包。

理論上，跨境支付可以讓港人更大程度地享受內地人的消費模式，一部手機處理衣食住行，惟在初推出時，WeChat Pay 的跨境支付只支援了四個商戶的「線上支付」，明顯未能完全應付生活所需。不過在推出後的三個月，WeChat 方面就進行升級，新增了支援商戶以及令功能進一步涵蓋「線下支付」的付款方式。

上一次的北上實試，可謂處處碰壁，事隔三月再到深圳實地實試，WeChat Pay 的跨境支付又有否變得更加方便？

支援「線下支付」、港人飲飲食食更方便

線下支付，其實即是讓用戶打開手機 App 錢包的 QR Code 供商戶方面收費的支付方式

對比起今次新增的大量商戶，今次跨境支付的更值得留意的重點，其實在於「線下支付」。線下支付，其實即是讓用戶打開手機 App 錢包的 QR Code 供商戶方面收費的支付方式，在 WeChat 未更新之前，跨境支付只能夠在 WeChat App 的小程序內進行線上的認證及付款，連要去餐廳用餐，都要先在 App 內購買「消費券」，中間隔著一重手續，其實對於北上消費助益不大。

但加入了線下支援之後，港人到內地進行消費，在付款時可以直接開出 WeChat Pay 錢包進行付款，真正可以將手機當錢包，只要是「支援」的商戶，使用方式基本上與中國內地市民沒有甚麼兩樣。

我們先後就試過香港人會去的喜茶以及麥當勞，都可以成功用到 WeChat Pay 的線下支付功能付款

有了線下支付，WeChat 內的小程序就並非消費必需品，也就不再需要內地電話卡認證都可以成功付款，例如在地鐵站直接以手機買車票

支援名單未夠清晰

然而，有「支援」的商戶，自然就有「不支援」的商戶。今次加入跨境支付的商戶名單，主要還是以大連鎖店為主，雖然真的可以涵蓋衣、食、住、行，但消費上的選擇仍然不及內地人。

WeChat Pay 跨境支付支援名單

一些位於路邊，可以用內地微信支付進行付款的夾公仔機、飲品販賣機等等，都不可以用到 WeChat Pay 進行支付

而值得一提的是，在 WeChat Pay 目前公佈的支援名單以中，居然是未有包含所有的支援商戶的；換言之，在到沒有列明支援的商戶消費時，是否支援 WeChat Pay 跨境支付，未到付款一刻都是未知之數，在資訊提供方面 WeChat 就明顯未做得足夠了。

例如我們就實試過在深圳的 FamilyMart 全家便利店順利以 WeChat Pay 購物，不過 Family Mart 本身是並未包括在是次新增的支援商戶名單之中。

P2P 支付仍未支援

除了商戶支援未達百份之百之外，WeChat Pay 暫未能透過跨境支付實現的還有與內地微信用戶之間的 P2P 支付，即一般用戶之間的金錢不可以互相傳送，又是另一個未能完全複製內地消費模式的地方。

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