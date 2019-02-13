回鄉證不再現場派籌將實行？　中旅社網上預約簡易教學手機都做到

回鄉證無籌派，點算好？香港中旅社日前就發出通告，將會取消在中旅社證件中心，向申領《港澳居民來往內地通行證》（俗稱回鄉證）的朋友派籌，全面改為在網上預約。到底幾時正式開始實行，用手機預約有什麼手續，以下就跟大家分享。

回鄉證派籌服務將會在 2019 年 3 月 15 日正式取消，全面改為在網上預約。根據香港中國旅行社發出的通告，只有 70歲或以上長者、未滿3個月的嬰兒、殘疾人士、辦理《出入境通行證》（簡稱“臨通”）人士等特殊需要人士，才可以在未有提前網上預約，各證件服務中心可依據當日實際接待情況安排辦理。

香港中旅社取消回鄉證的派籌安排，大家用手機就可以簡單預約！（資料圖片）

不過其實大家可以透過 iPhone 或 Android 手機，下載《中國旅行社》Apps，就可以毋須電腦，在手機一樣可以完成網上預約程序。以下就以 iPhone 作示範，在手機上預約登記換領《港澳居民來往內地通行證》回鄉證的手續！

用手機預約申領回鄉證（按圖放大）

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除了使用 iPhone 或者 Android 的手機 Apps 去預約申領回鄉證之外，亦可以利用手機或電腦瀏覽器，直接登入中旅社的回鄉證預約連結，記者測試發現，近期預約大約需時 7 至 10 日時間，而官方容許大家提前最多 28 日登記。

按此預約申領《港澳居民來往內地通行證》(回鄉證)

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