日本自由行必備App「ロケスマ」輕鬆尋找美食iOS、Android都用到

數碼生活
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日本是香港人旅遊熱門之地，景點多、商場多連食店都多，有時自由行去到，花多眼亂選不到三餐吃什麼？香港就有OPENRICE，日本的話翠如都有好介紹！大家可以用手機安裝「ロケスマ」（locationsmart），不論iOS定Android都有，一去到日本你就知這個App有幾厲害！

要用「ロケスマ」首先有一點必須注意，這個App雖然能在香港App store找到但一定要用日文輸入名，如果不懂日文的朋友可以COPY內文的名字去找尋，而第二點就是它只能在日本國內使用。這個App的介面只有日文，但圖示十分簡單易明，加上部分有漢字，就算大家同翠如一樣零日文能力，也可以輕鬆使用。其基本功能就是透過GPS結合地圖，標示出用家周圍100米內的各種店鋪，還可以分類搜尋，跟住它要在日本找店鋪就易過借火。
 

「ロケスマ」的界面雖是日文但其實十分易明。

點圖看使用方法：
 

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跟住「ロケスマ」完全唔識路的翠如也能找到目標CAFE。

舉個例子，雖然日本看似四圍都是便利店，但相信大家都試過於某個地區內想找指定牌頭（如LAWSON）並不容易，這時「ロケスマ」就可以幫到手，只要點選App內「便利店（コンビニ）」一項，便能看到附近的所有便利店分佈，再跟住地圖前往即可。

「ロケスマ」的官網有詳細列明各個LOGO是什麼，經常去日本的朋友相信都一看便懂。

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