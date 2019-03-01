超勁繪圖AI一分鐘畫過百種風格美少女　究竟當中有何奧妙？

AI人工智能電繪技巧出神入化，畫出上百個不同風格二次元美少女，遲下代替人類原畫師做人設都得？「有圖有真相」這句話在十幾年前的網絡是有份量的，不過在Photoshop改人相變得小學生都能掌握到後，此話已無意義。現在連「有片有真相」都備受考驗，皆因有Deepfake影片可以將人物改頭換臉，靠的是AI人體圖像合成技術。

近日Twitter就有網民「@_Ryobot」發佈一段影片，表示係利用生成對抗網路技術「StyleGAN」（Style-based Generative Adversarial Network）讓人工智能對人類面孔深度學習，再Gen出上百個不同畫風的動漫美少女人像。（Twitter影片按此）

StyleGANのアニメキャラクター生成．すごい pic.twitter.com/ALd675mjLL — Ryobot | りょぼっと (@_Ryobot) 2019年2月12日

二次元美少女插圖之間的更迭過場非常流暢，像是由一張臉扭曲變成另一張臉，所以好難準確指出上個角色何時停止、下個角色何時開始。短短45秒的片段，竟有成100位動畫少女登場。Twitter用戶「@gwern」聲稱該影片是他的作品，所有繪圖都要歸功於人工智能，全由AI所Gen。

AI不僅負責處理圖與圖之間的變化過程，就連每一幅女孩肖像都是其創作。角色實際上係由「StyleGAN」（Style-based Generative Adversarial Network）所生成。涉及機器深層學習，該生成網絡分析大量輸入至資料庫的參考圖片樣本（主要是人物肖像），確認肖像的基本組成要素、推測人類臉孔不同變化的可能性，繼而利用這些學習得來的知識來創作出前所未見（即無法跟參考樣本吻合）的嶄新面目。

StyleGAN由了解真人肖像畫來學習創作動畫少女插圖，坦白講個臨摹過程有點恐怖。（Twitter@_Ryobot）

另一段StyleGAN成品：

StyleGANのアニメキャラクター生成その2 pic.twitter.com/N0amTtWvsk — Ryobot | りょぼっと (@_Ryobot) 2019年2月16日

其實@gwern不是第一個人用AI做動漫畫人設，「Crypko: 次世代仮想コレクション」也是一款利用GAN生成人物插畫的程式。只是@gwern的StyleGAN畫風非常豐富，除了當代萌系外，就連類似80年代OVA動畫的風格都模仿到。

大量Twitter網民都Cap低他們最愛的靚樣，就連「隱性宅男」、Tesla及Space X老闆Elon Musk都Like了這段AI變臉片！

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雖然GAN已經有能力創作出令人難以置信的高質插圖，不過現實中動畫人設工作的工序，比僅僅生成一副臉孔還要複雜很多。人設師需要為每個角色設計出不同角度、不同表情的模樣，而且同一作品下的所有角色，畫風和審美要一。AI或GAN尚未具備這種創作能力。 而且GAN的生成結果亦非完美，有網民指出某些少女面孔表情帶點色情意味，這也許是因為某些參考樣本來就自「工口」（色情）作品。再者，變瞼過程之間也會出現以下猶如抽象畫的崩壞。