Fiio M9 DAP 播放器、Q5 藍牙耳擴、FH5 耳機【開箱試玩】

【Fiio M9 播放器／Q5 藍牙DAC耳擴／FH5 4單元耳機試玩】Fiio 這中國手提音響品牌，向來以抵玩入門價，穩定且對得住定價的水準去吸引用家，而且商品有齊DAP、耳機、線材、補品配件等等，入門者好易玩。筆者兩個月前開始，一直試用這套CP值極高的器材，現在出文分享一下。

Fiio M9 DAP串流播放器 2K買部全能機

Fiio M9是一部輕巧、主攻網絡串流的高清音樂播放器，硬件配備不俗，解碼行雙AK4490，主機版使用三階HDIPCB製程，所以才做到機仔細細功能多，別以為市價2K的DAP沒甚麼功能啊。

M9出廠已有網易雲音樂、MOOV、Tidal、KKBOX等app（行android，可以自己再加），加上有線、無線耳機的對應也齊全，對應2.5mm平衡耳機＋3.5mm耳機，藍芽格式支援HWA、aptX HD及LDAC、DLNA讀取家中電腦內的歌庫、又或WiFi傳歌，相當完整且接近無損無線輸出，它的USB連接有雙向功能，比如駁電腦可以用M9做DAC解碼電腦中的歌曲，又或者自身作為USB Audio輸出，支援384kHz/32bit的PCM格式及DSD128，實在是樣樣有。

以3機組合試聽MOOV，高清無損串流聽歌，埋單不用6K。（鍾世傑 攝）

M9僅重133g，但噴砂處理鋁合金機身用料觸感不俗，不會有「cheap機」廉價感，亦細心的加設了音量旋扭掣，使用方便。（鍾世傑 攝） 國產機很多時介面操作都有點不順，但M9操作很流暢、最喜歡其介面字款好睇，所以使用3.2寸日本ACG高強度玻璃、IPS觸屏（1600萬色）也不會覺得起格仔；M9僅重133g，但噴砂處理鋁合金機身用料觸感不俗，不會有「cheap機」廉價感，亦細心的加設了音量旋扭掣，使用方便。聲底方面，不算非常清晰乾淨，表現平均也頗夠力度，達到合理期待，對得住2千幾定價。 內置記憶體：2GB／外置記憶體：最高支援2TB m-SD／屏幕：3.2吋 ／尺寸:60 x 106 x 13.3mm／重量：133g HK$2288

機背也是全金屬製作，機身設計是天圓地方，一邊圓角一邊直角。（鍾世傑 攝）

同時有3.5mm及2.5mm耳機插，旁邊是USB-C電源及資料傳輸插。（鍾世傑 攝）

圓邊有金屬的音量旋盤，下面是跳歌掣，還有m-sd卡槽。（鍾世傑 攝）

跟機送的USB-C線都是質素好的貨色。（鍾世傑 攝）

+ 5 + 4 + 3

FiiO Q5 藍牙DAC耳擴 配手機功能多

所謂手提耳擴，是為推力不足的手機、手提播放器而設，讓發燒友可以在街外也能使用功率需要較高的耳機。FiiO Q5 藍牙DAC耳擴除了提供大推力，支援原生DSD格式，可以aptX藍牙無線、USB、Line-in有線連結使用。筆者很喜歡用它配iPhone 7 plus，一來現在蘋果機沒有耳機插，FiiO Q5機身內置2.5mm/3.5mm耳機插，又可以另購模組改為4.4mm平衡耳機插。它本身更取得MFi蘋果認證，配合手機app使用有很多額外功能。

它可以用藍牙無線連接，不佔用lightning插，可以一邊聽一邊充電，耳機的音質和音量直線提升，就算用來駁多單元耳機都游刃有餘，可以聽到人聲更為突出，背景樂中的樂踞層次感也分明了，而且Q5沒有太強的個性，iPhone用家不會聽得不習慣。

外型設計相當有「日系味」，機邊音量掣有紅圈，機面那支藍燈極靚。（鍾世傑 攝）

音量掣下是電源掣，同心圓刻紋，中間有LED燈，開機或充電時會著。（鍾世傑 攝）

無線連接手機的時候最多玩法，app內甚至可以控制兩組USB那個用作過資料、那個充電。（鍾世傑 攝）

Q5買機時預設為2.5/3.5雙耳機模組，可另購4.4mm版，送精美六角匙，自行更換。（鍾世傑 攝）

最直接就是以line-out線機過機，再用更傳統的橡筋將兩部機連在一起。如果你使用的是android機，又可以選擇用USB-C線連接。（鍾世傑 攝）

+ 7 + 6 + 5

FiiO Q5 藍牙耳擴規格

音源輸入：Micro USB/3.5mm音源孔(Line in/同軸/光纖)

音源輸出：2.5mm平衡輸出/3.5mm音源輸出

聲道平衡：0.1 dB

輸出功率(3.5mm ; 2.5mm) 112 mW@ 16 Ω ; >470 mW@ 16 Ω 75 mW@ 32 Ω ; >440 mW@ 32 Ω 11 mW@300 Ω ; >93 mW@ 300 Ω

信 噪 比：115 dB

頻率響應：線路輸出5 Hz-90 KHz(-3dB);

3.5mm耳機輸出6 Hz~80kHz (-3dB);

2.5mm耳機輸出5 Hz~50kHz (-3dB)

失 真 度：0.001 %@1KHz(AUX IN);< 0.002 %@1KHz(USB DAC)

適配阻抗：16-150 Ω(AM3A,PO) ; 16-300 Ω(AM3A,BAL)

使用時間：Line-in 25小時／USB、同軸、藍牙及光纖10小時

最大採樣：384kHz/32bit（USB IN）;192KHz/24bit（COAX IN）; 96KHz/24bit（OPT IN）; DSD 64/128/256

內置電量：3800mAh

尺寸：124 mm× 64 mm× 16 mm

重量：195g

HK$2,880

Fiio FH5 4單元耳機 用樓氏30017動鐵

最後一款要介紹的是Fiio FH5 耳機，使用了3杖樓氏30017動鐵（經典耳機如AKG K3003、Ultimate Ears UE900也使用），以及1個9.2mm動圈，機身為鈦灰色全鋁金屬腔體，上面有F系列獨有的漣漪狀花紋。



調音上亦明顯想突出高頻的豐富細節、動態，中低頻就不過不失，層次和空間感還有進步空間。個人覺得它雖然比其他國產機貴了一點點，但別忘了其品牌的可靠度，海量配件也有一定價值：跟機11對耳棉，不同類的耳棉能帶來音色變化，自己最喜歡半透明白色那款，令到高音更響亮，另外又有3對Comply記憶形狀棉，戴得最舒服。最後還有耳機袋／盒，以及鍍銀銅、純銅混編的3.5mm耳機線，對入門用家而言實在有一定吸引力。

類型：入耳式1圈3鐵

插頭：MMCX

跟機線：2.5mm/3.5mm

播放頻率：15Hz-40kHz

HK$2298

FiiO FH5 1圈3鐵入耳式耳機。（鍾世傑 攝）