激似 Final Fantasy主題婚禮 日本遊戲迷與客人化身RPG角色．有片

結婚是人生大事，好多人都想有個夢幻婚禮，上天下海甚至扮皇子公主也不夠，日本就有對新人搞了一個遊戲主題婚禮，以勁似《Final Fantasy》（太空戰士）的懷舊RPG風格打造，不止新郎新娘，連神父及全場賓客都化身遊戲角色，十分有心思，事後親友在Twitter上轉載影片和照片，引起ACG迷熱烈討論。

近日於Twitter好多人轉載一批設計美麗的RPG角色圖片，令人以為SQUARE ENIX正推出新的《Final Fantasy》作品，不過細心一看，遊戲畫面是舊式的「格仔」RPG，而且個LOGO更是第一代PS主機！原來這不是官方的遊戲，而是山口夫婦為大家帶來的一點驚喜。

親友們轉載山口夫婦（山口つばさちゃん@28_3）的RPG婚禮照片，引起ACG迷熱烈迴響。（Twitter圖片）

日本網友轉述，婦夫二人為資深遊戲迷，於是就把婚禮打造成RPG主題，不止他們二人，還把70位來賓都設計成遊戲角色，騎士、魔法師、弓手、科學家、巫女連神父都有，現場播放的影片製作得和大作遊戲宣傳片一樣，令大家置身奇妙世界，實在很厲害！

點圖放大看更多角色設計：

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多達70位賓客全部都有獨特設定！（Twitter圖片）

不止圖片，連開場影片都非常精彩，據Twitter轉述影片由marirui67（@marirui67）製作，音樂則是daph（@aa3d）負責，大家都很厲害！