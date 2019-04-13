Sony a7III、a7RIII 無反相機新功能　幫貓狗毛孩影靚相無難度

Sony a7III及a7RIII全片幅無反相機推出新版3.0韌體，支援具人工智能AI技術的人眼及動物眼睛對焦功能。貓貓狗狗早已是人類不可或缺的動物朋友，好多「奴才」都喜歡為可愛「主子」影相拍片放上網，寵物成了社交網絡寵兒，Like數比人類KOL有過之而無不及。Sony旗下全片幅無反數碼相機a7III及a7RIII近日進行韌體升級，加入了AI動物眼部即時對焦功能，有助各貓奴狗奴為「主子」拍攝眼晴更清晰又有神緒的照片。

Sony a7III、a7RIII全片幅無反數碼相機最新升級的3.0版韌體中，現有的人眼對焦技術（Eye AF）會增加人工智能技術來偵測眼睛。即使在捕捉眼部和對焦困難的情況下，好像拍攝對象不往鏡頭望、有遮擋、郁動或背光，拍攝者只需按住AF-ON掣或AF-C模式下半按快門，即可偵測眼睛和持續對焦。

Sony a7III及a7RIII兩款全片幅無反相機現已加強捕捉貓狗的眼神！近日韌體更新3.0版加入了由人工智能AI技術驅動的人眼及動物眼睛對焦功能。

這套新加入的人工智能AI眼睛偵測系統，亦能應用於動物眼睛對焦。由於眼部對焦Default預設為追蹤人眼，用家要使用動物眼部對焦功能，須於選單中啟動。設定完成後，系統便會持續鎖定焦點於貓狗眼睛上。

現時動物眼晴對焦功能以追蹤貓和狗兩種寵物為主。這也許是因為不同動物臉形構造各異，AI系統仍需累積資料庫存進行深度學習，暫時並未能辨識或探測到全部物種的眼睛。不過Sony表示，現在的更新只是動態追蹤自動對焦系統的第一步，承諾會繼續強化動物眼AF功能的表現。增加系統可識別的動物範圍（包括飛鳥等野生動物），以及系統追蹤其運動動態的能力。

韌體3.0版更新，還加裝了間隔拍攝，進行縮時攝影。可在1至60秒間的任何時間拍攝照片，總照片數為1至9999 張。用家可將AE追蹤敏感度調教成高、中、低，令每張照片的曝光變化更為平滑。

最後，可瀏覽Sony提供的動物眼部對焦功能輔助拍成的照片。除了貓、狗外，Sony片段中亦有拍攝貓科的獅子和犬科的狐狸，牠們的臉部特徵分別跟家貓、家犬相似，也就能被現階段的AI對焦系統辦識。你又認為這些小動物的眼神是否別具神緒、更加可愛？

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