「耳機界Porter」VanNuys聯乘Astell&Kern便攜DAP保護盒極速預覽

真正熱愛品味音樂的發燒友，Head-Fi高級耳機加DAP播放器，隨時帶住2、3萬元價值在身上，如何保養心愛器材成為一大課題。來自日本的便攜袋品牌VanNuys，專門推出各種耳機、DAP收納袋，極受發燒友追捧，好比耳機界的Head Porter，近來他們推出了聯乘著名音響品牌Astell&Kern的特別版保護盒，實行日韓合作。

韓國Head-Fi名牌Astell&Kern俗稱AK，相信不用多作介紹。至於1992年創立的VanNuys，社長齊藤先生專門設計及使用不同材質製作便攜袋，其產品針對不同Head-Fi品牌而設，包括AK旗下的多款DAP播放器專用套。而今次雙方更特別聯手推出2款耳機連DAP的保護盒，對用家來說也是極佳的消息，事關有用開DAP的朋友，都肯定會面對不知該如何放置的問題，數萬元的播放器材，當然想有更好的保護，隨便放入孭袋或褲袋肯定會有所磨損，耳機線和插頭等脆弱零件經常受碰撞絕非好事，而且耳機和DAP分開放每次拿出來又很麻煩。

Astell&Kern聯乘潮牌Van Nuys推便攜保護盒，可稱得上是日韓交流。

AK X VanNuys保護盒備有二分格及三分格兩款，外表是硬身質地，配以彈道尼龍以加強防水及保護能力，盒內則使用W Poly Mesh織網，魔術貼設計令用家可以隨意調節間隔，有點像相機套。而作為兩廠聯乘的產品，保護盒尺寸以較大部的AK SP1000為基礎，所以幾乎所有AK的DAP都能放得入。二分格設計基本上是放DAP及一對耳機，而三分格當然就能放更多東西，當然以一般來說二分格已很足夠。

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+ 4 + 3 + 2

就算貼了保護貼如果沒有妥善擺放，價值數千甚至過萬的DAP也很易受損……（胡劍威攝）

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