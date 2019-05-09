Google IO．Lens整合即時翻譯功能　Search文字外更可呈現AR物件

Google I/O 2019開發者大會上，官方發表強大的AR（Augmented Reality 增強實境）新功能，力求即時、互動的嶄新畫面表達形式。簡單而言，AR系統將配合手機鏡頭，於空間中以3D立體AR物件展示Google Search的搜索結果。Google Lens將整合Translate，用家以手機鏡頭掃瞄外文，可即時以AR覆蓋層方式逐字翻譯內容。

Google I/O 2019正式發表AR增強實境功能加持之Google Search及Translate！Google行政總裁Sundar Pichai​在I/O 2019大會台上表示，新功能背後概念是讓用家使用智能手機的相機鏡頭，將搜索結果以視覺資訊的形式表現出來。AR版Search將結合使用電腦視覺和AR增強實境技術，將手機變成強大的搜尋工具，加強即時互動和多媒體呈現效果。

不妨睇睇下面可見Google官方短片示範。於Google Search搜尋大白鯊相關資料，當中有3D CG立體鯊魚可動模型。在AR功能配合智能電話相機鏡頭支援底下，該可動模型更可變成AR物件，在家居草地上「浮現」：

ARe you seeing this?! With new AR features in Search rolling out later this month, you can place, view and interact with 3D objects right in your own space. #io19 pic.twitter.com/Q61U0r2Hvg — Google (@Google) 2019年5月7日

AR做到的事情很多，特別是以虛擬3D立體模型呈現搜尋結果，讓用家以另一方式來學習知識。例如有人於Google搜索「肌肉屈曲」相關內容，不久的將來便可以在搜索結果中查看3D肌肉模型，了解其運作機制；更可以手指滑動屏幕來移動模型、將之帶入現實的物理環境（如書枱）。如此操作全拜AR技術所賜。

Google I/O 2019展示另一個跟購物有關的AR應用例子。如果尋找New Balance波鞋，買家可以在手機上參看個別鞋款的3D立體模型​，將之旋轉不同角度觀察。甚至可以把模型以AR物件形式放在你的現實衣物旁作配搭​。第三方開發商可為其Google搜尋結果建立AR購物體驗。最先使用此3D AR物件功能的商家除New Balance外，更有美國太空總署NASA、Target、Samsung、Visible Body、Volvo和Wayfair。​

配備機器學習（Machine Learning）和AI人工智能的Google Lens，也整合了Google Translate功能，變得更強大。Google Lens本可讓用家以手機鏡頭掃瞄物件，再即時於Google搜尋出有關該物件的資料。現將加入以AR覆蓋層方式即時翻譯外語的功能。翻譯形式有文本筆譯，在螢幕上以AR層膜蓋去原文；亦有語音口譯，將翻譯內容逐字讀出，每讀一字會將之Highlight顯示。用家亦可逐字點擊作Google Search搜尋，比對翻譯字義和原文字義，似乎對學習外語有一定幫助。

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Google Lens也能協助揀選菜色。用家只需以Google Lens拍攝餐廳餐牌，系統便會自動標示出該食肆的熱門菜色，還輔以菜色照片和曾到訪的食客所撰食評，看看是否真的受歡迎。此功能讓用家外遊叫餸時有更多參考資料，減低「中伏」機會。再者，跟朋友出外食飯要夾錢，也可用Google Lens掃瞄單據，系統會自動顯示分帳計數機，點算貼士和除開條數，方便用家計算每人需付金額。

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上述新功能，計劃在本月月底陸續推出。最後，不妨看看新版Google Lens即時AR翻譯功能的記者試用實測短片。

即睇Google I/O 2019 新版Google Lens即時AR翻譯功能 記者試用實測短片：