OSMO Action DJI 踩入運動相機界挑戰 GoPro！前後螢幕爽拍 Vlog

DJI 公布了旗下首款運動相機，作為打開新市埸的頭炮，這一部 OSMO Action 可說是威力十足。OSMO Action 不論在外型或功能上，都有向 GoPro 挑戰的味道。OSMO Action 採用 Osmo Pocket 般直接明瞭的名稱，一看就知道是運動相機，各項功能都略勝對手 GoPro HERO 一點，看來這部運動相機的新秀是針對市場上的款式而來，難怪很多人了解完規格後都表示想入手 OSMO Action。

前後雙螢幕

一開始就要討論 OSMO Action 最吸引的地方，就是前後雙螢幕的設計。1.4" 彩色前螢幕，細緻度高達 300ppi，已經算是「高清」畫面，對於自拍和拍 Vlog 等的畫面預覽來說，非常夠用。而主螢幕則是 2.25"，16：9 和 325ppi 的觸控式螢幕，對比 GoPro HERO 7 Black 的 2" 剛好大一點，機背的面積幾乎全是螢幕。前後螢幕的亮度都可達 750cd/m2，在較暗或強光的運動環境使用也沒有問題。前螢幕更可以切換為全螢幕模式，Vlogger 對這個設計應該毫無抵抗力。

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細小機身下突破運動相機的可能性，售價：HKD $2,999（官方圖片）

拍攝性能（可更換鏡頭）

拍片的性能也是目前輕型運動相機的高水平。鏡頭備有 1,200 萬像素 CMOS 感光元件，支援 100 Mbps 的 4K＠60fps 超高清規格，FHD 拍攝下更可達 240fps。不過感光值最高只有 3200，比 GoPro HERO 7 Black 的 ISO 6400 低一個等級。鏡頭內置 3 片非球面鏡片，加上 145 度的 f/2.8 光圈超廣角鏡頭，拍攝畫片更自由和有效減少畫面畸變。OSMO Action 支援「8 倍慢動作」﹑「120 秒長曝光」﹑「延時拍攝」和「間隔連拍」的功能，基本運動相機的拍攝模式都已經支援。OSMO Action 的圓形鏡頭可以拆下更換，就算真的出現摔壞的問題，也無須重買整部相機。

11 米防水，略勝 GoPro 的 10米（官方圖片）

RockSteady 防震

運動相機或這部更似為拍 Vlog 而設的 Osmo Action，對於防震性能當然也有很高的要求。DJI 首之使用 RockSteady 電子影像穩定技術，官方指「可自主檢測機身各個方向的晃動並進行有效抵消」，聲稱比 GoPro 的 RockSteady 電子防震功能更強大，難道性能可以媲美雲台的穩定性？希望筆者拿到 Osmo Action 實機後，可以為大家集中評測它的穩定性。

其他機能

Osmo Action 裸機防水可達 11 米，又略勝 GoPro 的 10 米。同時，也內建 Voice Control 語音指令功能，不過只支援普通話和英文兩種語言發出的 5 個語音指令，比 GoPro 的 10 種語言﹑16種指令少。為了長時間的 4K 拍攝，Osmo Action 正面加入了散熱糟，配合高效散熱管，幫助機身快速散熱。Osmo Action 可使用藍牙和 WiFi 與手機連接，進行遙距操作，不過不支援直播功能。