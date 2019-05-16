OSMO Action DJI 踩入運動相機界挑戰 GoPro！前後螢幕爽拍 Vlog

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DJI 公布了旗下首款運動相機，作為打開新市埸的頭炮，這一部 OSMO Action 可說是威力十足。OSMO Action 不論在外型或功能上，都有向 GoPro 挑戰的味道。OSMO Action 採用 Osmo Pocket 般直接明瞭的名稱，一看就知道是運動相機，各項功能都略勝對手 GoPro HERO 一點，看來這部運動相機的新秀是針對市場上的款式而來，難怪很多人了解完規格後都表示想入手 OSMO Action。

前後雙螢幕

一開始就要討論 OSMO Action 最吸引的地方，就是前後雙螢幕的設計。1.4" 彩色前螢幕，細緻度高達 300ppi，已經算是「高清」畫面，對於自拍和拍 Vlog 等的畫面預覽來說，非常夠用。而主螢幕則是 2.25"，16：9 和 325ppi 的觸控式螢幕，對比 GoPro HERO 7 Black 的 2" 剛好大一點，機背的面積幾乎全是螢幕。前後螢幕的亮度都可達  750cd/m2，在較暗或強光的運動環境使用也沒有問題。前螢幕更可以切換為全螢幕模式，Vlogger 對這個設計應該毫無抵抗力。

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細小機身下突破運動相機的可能性，售價：HKD $2,999（官方圖片）

拍攝性能（可更換鏡頭）

拍片的性能也是目前輕型運動相機的高水平。鏡頭備有 1,200 萬像素 CMOS 感光元件，支援 100 Mbps 的 4K＠60fps 超高清規格，FHD 拍攝下更可達 240fps。不過感光值最高只有 3200，比 GoPro HERO 7 Black 的 ISO 6400 低一個等級。鏡頭內置 3 片非球面鏡片，加上 145 度的 f/2.8 光圈超廣角鏡頭，拍攝畫片更自由和有效減少畫面畸變。OSMO Action 支援「8 倍慢動作」﹑「120 秒長曝光」﹑「延時拍攝」和「間隔連拍」的功能，基本運動相機的拍攝模式都已經支援。OSMO Action 的圓形鏡頭可以拆下更換，就算真的出現摔壞的問題，也無須重買整部相機。

11 米防水，略勝 GoPro 的 10米（官方圖片）

RockSteady 防震

運動相機或這部更似為拍 Vlog 而設的 Osmo Action，對於防震性能當然也有很高的要求。DJI 首之使用 RockSteady 電子影像穩定技術，官方指「可自主檢測機身各個方向的晃動並進行有效抵消」，聲稱比 GoPro 的 RockSteady 電子防震功能更強大，難道性能可以媲美雲台的穩定性？希望筆者拿到 Osmo Action 實機後，可以為大家集中評測它的穩定性。

其他機能

Osmo Action 裸機防水可達 11 米，又略勝 GoPro 的 10 米。同時，也內建 Voice Control 語音指令功能，不過只支援普通話和英文兩種語言發出的 5 個語音指令，比 GoPro 的 10 種語言﹑16種指令少。為了長時間的 4K 拍攝，Osmo Action 正面加入了散熱糟，配合高效散熱管，幫助機身快速散熱。Osmo Action 可使用藍牙和 WiFi 與手機連接，進行遙距操作，不過不支援直播功能。

可使用藍牙和 WiFi 連接（官方圖片）

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