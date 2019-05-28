Apple emoji設計嚴重錯誤？「二四排列」算盤被指從未存在！

相信大家小學時都約略使用算盤學過珠算，不過我估很多人都跟記者一樣過了幾年便將珠算知識全「盤」奉還給老師，好可惜！去年emoji審核機構全球統一碼聯盟（Unicode Consortium）發表了第11代新規範（Unicode 11.0），Apple iOS 12更新中加入的「算盤」（abacus）emoji本是根據此新規範為基礎去設計出來，卻被眼利網民發現該算盤是「4:2」排列，奇在人類文明歷史上從未出現如此算珠格式！

Apple在作業系統iOS 12更新中加入的算盤emoji，左格四粒珠，右格兩粒珠，不知道可否用來計數？但相信人類文明從未存在如此制式的算盤了。Twitter網民John（@sophophobic） 率先發現了這個錯誤，他注意到Apple的算盤配置似乎是歷史上從未使用過。

When in history was a 2:4 abacus ever used? 🤨



Greeks/Romans used 1:4 counting stones. Chinese used 2:5 (for decimal or hex). Japan adopted China's 2:5 via Korea, then 1:5, then 1:4 in the modern era. Russia had 10 (middle 2 beads colored). Europe used 9 coins on a line board... — John (@sophophobic) 2019年5月6日

傳統算盤，因國而異。據John解釋，希臘和羅馬人使用一四式算石。中式算盤行十六進制，是二五珠。日本在古時透過韓國引進中式二五珠算盤，後來發展出一五珠、繼而一四珠的現代日式算盤。俄羅斯式算盤則是十進位，中間兩珠染色。歐洲人則在串板上串上九枚硬幣來計數，亦屬另一形式珠算。而Apple的二四珠算盤可謂頭一次見。

外媒The Verge記者為了確認有無二四排列存在過，向芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago ）數學教授Eli Maor請教。Maor教授本身也是專門研究算盤歷史的學者，他卻對於二四珠算盤全無記憶，相信即使存在過，也可能只是以玩具算盤形式出現。起碼在Moar教授為社會期刊所撰寫的論文《On Abaci of Every Kind》中沒有提到Apple二四款式之算盤。

Apple emoji的二四珠算盤耐人尋味，在歷史上從未存在，被網民視為設計錯誤。

此外，Apple算盤emoji的算珠排列是分隔器右側兩粒、左側四粒，其實就連emoji本身的方向也出錯了。睇開中醫師的朋友都清楚，中式算盤的算珠是以橫樑分隔上下，而不是左右！

根據史密森尼學會（Smithsonian Institution）管理之美國國家歷史博物館（National Museum of American History）策展人Peggy Kidwell講法，Apple算盤emoji的方向比算珠數量更反常，她說：「中國人通常在（算盤）頂部使用兩粒算珠（每粒代表五），底部使用五粒算珠。日本人通常於頂部使用一粒，底部使用四或五粒。」Kidwell不知道博物館藏品中有任何類似Apple的算盤，又認為即使珠數靠近，也不會像Apple的emoji般呈水平排列。然而，她指出如果算盤方向「擺返正」成上下分隔，也可以使用Apple的二四珠算盤來計數。

公平一點去看，算盤emoji在不同平台版本都有差別，Apple亦非唯一犯錯的公司。可以參考emojipedia收錄各平台對於算盤圖示定義：

（按下圖放大比較）

先講使用了歷史上真實存在之算盤規格的emoji設計例子。Google版emoji採用十粒算珠的西式算盤；微軟 Microsoft及Facebook版emoji則採用日本一四式算盤，都屬正確。另一方面，三星 Samsung、Twitter和WhatsApp的算盤emoji卻有錯誤。雖然同樣以西式算盤呈現，只是橫排的算珠數量分別為七粒、六粒和五粒，似玩具算盤多過傳統標準的算盤。

這次並非emoji設計首次出事、脫離了現實世界的認知。早前Google將漢堡emoji中的芝士放落最底， 行政總裁Sundar Pichai甚至宣稱全公司應為此問題停工。Apple的烏賊emoji的身體構造也曾設計成上下顛倒，推出兩年後經蒙特利灣水族館（Monterey Bay Aquarium）的海洋生物學家指正。今次算盤emoji的問題也是經一段時間才獲網民糾正。