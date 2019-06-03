【WWDC 2019】傳Apple限制兒童應用程式第三方跟蹤　加強保障私隱

不像上一代提供孩子玩具、鼓勵他們閱讀，現代父母比以往更忙於謀生，時間嚴重不足，沒有餘暇陪伴子女。使用智能手機或平板電腦「育兒」幾乎成了指定動作，志在令孩子能獨自玩樂。對任何年紀的人也好，打機總是最受歡迎娛樂；市面上有很多寓學習於遊戲的應用程式，兒童是不少「子供向」App主要使用者。雖然Apple已採取措施限制應用程式的廣告追蹤，但對於容易受到廣告宣傳引誘而自願提供敏感資料的兒童來講，目前做法並未足夠保障其私隱。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）文章指，Apple正計劃宣布全新措施，為兒童專用應用程式的第三方跟蹤功能設下更嚴格限制，更詳細資料有機會在2019年全球開發者大會（WWDC 2019）中公開。

兒童容易受到應用程式內的廣告宣傳引誘，自願提供敏感資料。有見及此Apple打算為兒童專用應用程式的第三方跟蹤功能設下更嚴格限制。（The Verge）

第三方公司如App供應商或相關的發行商，往往會以「廣告跟蹤」的手法收集和分享用戶的上網瀏覽習慣、電話撥號紀錄之類的資料，用作提供針對用戶興趣嗜好的廣告，推銷符合其消費習慣、傾向的商品或服務。舉例，如用戶最近搜尋過有關鳥類的網站，便很容易在社交網絡上看到雙筒望遠鏡的廣告（用作觀鳥）。

《華爾街日報》記者Joanna Stern指有部份兒童應用程式疑似以第三方廣告跟蹤功能分享兒童用戶的個人私隱。她舉出一款名為「Curious World」的兒童iOS App，會向Facebook發送其兒子的姓名、年齡等資料。雖然Curious World開發者聲稱是故障所致，但Stern跟同事在他們抽查的80個iPhone應用程式中，發現了79個都裝有追蹤器。

「Curious World」兒童iOS App，被指會向Facebook發送用戶姓名、年齡等資料。雖然Curious World開發者聲稱是故障所致。（截圖）

另一記者Geoffrey Fowler發現，iPhones Apps會在半夜時份傳送他的電話號碼跟位置去某些市場推廣公司。事實上，iPhone一直被指分享個人敏感資料予第三方企業，Apple對於保障私隱的處理手法亦不乏矛盾和爭議之處。4月，Apple禁制部份幫助家長監控子女如何使用手機的App，一些父母為之錯愕。

假使Apple禁家長監控App的動機是保護兒童的私隱，其背後理據應當是：即使身為至親，父母亦應尊重子女的私隱和自由，監視有違如此原則。按照這樣的邏輯，兒童私隱其實在不少第三方App平台更易受到默認分享和廣告追蹤功能侵犯，後果更加難以預計。父母監控無疑有損私隱，然而第三方跟蹤有損私隱之餘更向兒童推送廣告誘使他們衝動消費、並將敏感資料提供予第三方，可能會令兒童蒙受經濟損失。有情在理，應用程式中的第三方跟蹤比起父母監控，似乎更應受到約束。

平心而論，iPhone上很少兒童App的內容會有不良成份，畢竟Apple的App Store出了名把關嚴謹；只是，兒童App處理個人資料的手法很值得反思，和更積極規管。目前Apple提供「分級保護控制」，幫助家長於子女的裝置上封鎖或限制特定應用程式和功能，只是尚未覆蓋第三方廣告追蹤的微妙領域。Apple對於限制跟蹤的安排尚未有直式具體的回應，這方面或會在美國時間周一（3日）的WWDC 2019看到端倪吧。