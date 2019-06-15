SHIDO:001電競耳機．Onkyo頂級音響技術超抵玩價錢享受

Onkyo公開SHIDO:001電競耳機及SHIDO:002 USB耳放，SHIDO是針對年輕機迷的副線，以相宜定價玩盡Onkyo頂級耳機技術。香港代理Grandwell更找到年輕人喜愛的模特兒SoSo「女皇素」試玩，即睇。

SHIDO是由Onkyo成立的gaming devices品牌，Onkyo香港代理提到，安喬近年落力嘗試新事物，比如搞DAP播放器、Grandbeat聽歌手機，今次就試搞打機耳筒，更成立子品牌SHIDO，其名字等如日文「士道」，品牌口號是「給沒有配刀的武士們…」，加上像日本武士頭盔上的三日月型裝飾，非常有日系風味。不過參加影音節的哥哥仔始終都最愛美女，香港代理的試玩攤位找來「女皇素」SoSo做model。

女皇SoSo試用SHIDO:001耳機及SHIDO:002耳放。（鍾世傑 攝）

SHIDO:001 電競耳機

首款作品SHIDO:001為打機耳筒，賣點是定位準確、音色清澈，其耳機單元和機殼設計的技術，聽說都來自Onkyo的頂級機，但售價就只需10分1（頂級耳機大約賣120000日圓／連SHIDO:002 USB耳約17000日圓），非常抵玩。

SHIDO 士道的日系風格非常明顯，三日月型的logo，其實是日本武士頭盔上的裝飾。（鍾世傑 攝）

+ 2

SHIDO:002 USB 耳機放大器及混音器

至於SHIDO:002 則是一個USB取電的耳放／混音器，可提供模擬式Virtual 7.1環迴立體聲，以及調整低音、腳步聲、腳聲等為打機而設的模式。