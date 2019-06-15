Samsung、華為摺機齊齊脫腳　TCL 未驚過照參戰明年出平價摺機？

2019 年上半年公布的兩大摺疊式手機 － Samsung Galaxy Fold、華為 Mate X，因不同因素而需要延遲上市，難道要將一部摺機推出市場，真的有如中了「魔咒」一樣困難？ 不過，在 HKT 的 5G 科技嘉年華之上，我們就找到了一部開發中摺疊手機的工程樣本，而其製造商，就並非大家熟知的大廠商，而是TCL、亦即目前主力以 Alcatel 品牌推出手機的中國內地品牌。

這部 TCL 的工程機其實早前已經在 MWC 時展出過，當時同場還有其他 4 部的工程樣本；其主力的摺疊機制是利用中間名為 DragonHinge 龍鉸的軸承進行摺疊，摺合方式與 Samsung、華為的方案都不同，中間的大屏幕採用上下對摺的方式摺合。



在機身外圍，機背位置擁有四鏡頭設計，摺合時，另一邊的 LED 燈點陣可以用於顯示時間。

當我們以為今次展出的版本將會是下年度上市的藍本之際，TCL 方面的全球產品中心總經理李炫弘先生（Shane Lee）就指出，他們現在正開發 4～5 個版本的摺疊機，並將會在 2020 年中起陸續發表及推出市場。

TCL 全球產品中心總經理李炫弘 Shane Lee

據 Shane 透露，目前正在開發中的 TCL 摺機中，有不同形態的機款，除了今次來到香港的試作樣本之外，還會有手錶型的可屈曲裝置登場，首波新作最快將會在 2020 年中與大家見面，當然亦有很大機會在香港上市。



在問及 TCL 摺機價格時，Shane 雖未能提供確切價位，但就講明這些新型摺機的屏幕將會由 TCL 旗下的屏幕製造商華星光電提供，故在成本上減低不少，令這些摺機得以強調「性價比」的價錢推出市場，在價格上比華為、Samsung 目前的出品更加有競爭力。