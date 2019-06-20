肉類專家親授雪櫃正確使用法 西門子旗艦級iSensoric智能冰箱解構

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【西門子 旗艦 智能雪櫃】港人識飲識食，近年引入各地優質肉類，保持肉類新鮮是入廚一大課題；儲存肉類食品，雪櫃當然是重點，如何保持優質肉類新鮮？最近德國西門子（ Siemens） 推出旗艦級法式多門雪櫃，加入 iSensoric 智能溫度控制保持肉類新鮮，更請來專家傳授雪櫃正確使用法。

儲放食品有學問

肉類食品專家Howard，一直從事家族由中環街市開始的50年凍肉生意，對肉類儲存有心得；他指出，家用雪櫃內的溫度，雖然保持櫃內恆溫，但在雪櫃中不同位置會略有出入，雪櫃分層以最低為最冷（冷空氣向下沉），所以Howard建議各分層擺放的食品以供參考：
【點圖放大】

下層最凍

物理上冷空氣下沉原理，雪櫃中主要冷藏庫的最下層是最凍位置，Howard建議可放一些須保持最低溫的食品，如飲品、乳酪、豆腐或準備煮食的生肉等較易變壞的食品；而經常開關雪櫃門會直接影響雪櫃內溫度，一些經常取用的醬料、食材例如芝士、牛油等，Howard亦建議放於雪櫃門側架的最上層，避免冷藏太硬之餘亦保持櫃內溫度平均。

剩餘食物

雖說建議食物最好即食，但吃不完的「隔夜餸」也盡量不會浪費，Howard建議可放於雪櫃的上層，同層內亦避免於生肉同放，緊記生熟食物分隔。

雞蛋格

Howard建議，有獨立雞蛋儲存格的雪櫃會較保險，原因有3個：避免壓爛、雞蛋可能會有被沙門氏菌感染風險引致急性腸胃炎、溫度固定令雞蛋不易變壞。

解凍食品

急凍食品可放於冷藏箱的最上層（約攝氏4度）自然解凍，急凍食品如凍肉的水份回流肉內，可令烹調後肉汁更豐富。長期存放急凍庫的食品，不同種類的肉食品必須印乾肉類表面的水份，並以器皿分隔儲存。

此外，雪櫃有異味怎辦？肉類最長可存放的時間多久，看看以下Howard的建議！

西門子（Siemens）日前正式推出旗艦級法式多門智能雪櫃，主打外型及設計外，控制雪櫃溫度的iSensoric 智感零度系統，當中特設HyperFresh Premium保鮮櫃，並設計於最易存取食品的半身高度，保鮮櫃系統亦全天侯監控保持攝氏0°，保鮮櫃內亦設兩種不同濕度，用家可分開蔬果、優質鮮肉甚至是參茸海味等貴價食材，而長期存放貴價食材的時間，可比一般雪櫃急凍室更有效保持新鮮度。

同時，iSensoric法式多門雪櫃在機背設有 IZA 抗菌過濾層，廠方稱可過濾雪櫃內達99.99％細菌，中開兩門的雪櫃門亦設有2個輕觸式屏幕，打開櫃門仍可設定溫度；更設有關門警報，當雪櫃門打開未關門影響雪櫃內溫度，警報會自動響起提醒用家注意關好雪櫃門。（售價：HK$ 23,990）

西門子 iSensoric 智能雪櫃

肉類專家親授雪櫃正確使用法 西門子旗艦級iSensoric智能冰箱解構
汽水機型迷你雪櫃一按即出飲品　復古風擺睡房、公司位骨緻又慳位
荷蘭 PRINCESS seperate pot 輕鬆自製「鴛鴦鍋」竹製底座夠特別
日本自製乳酪機、放入原盒牛奶加熱發酵！簡單製造健康Yogurt
實測Asus手提投影機ZenBeam S2：輕巧能投出120吋畫面兼有靚聲？
小米有品推石墨烯手部按摩器　可舒緩「電腦手」、「電話手」
IKEA宜家全新慳位電動變形家具系統　床櫃合一斗室劃分客廳睡房
【Samsung TV實測】毋需Apple TV！iPhone、iPad Airplay直上電視
2019冷氣機保養．專家教路清潔貼士　選購變頻定頻？匹數是什麼？
【開局神器】Thanko自動麻雀枱　贏輸自動計數、慳位兼防嘈音
Dyson個人空氣清新風扇！全新設計Pure Cool Me系列【試玩報告】
Dyson V11吸塵機高科技功能檢閱、同V10／V8格定價為母親節做準備
【抽濕機 選購】抽濕力強、慳錢？看懂兩個數字醒揀　附保養tips
全自動洗衣摺衫機技術過高？開發商破產！靠雙手做家務更有效率
智能家居入門6問：米家網關、智能插座、家庭套裝性價比評估！
日本「智能貓屋」！舒適冷暖環境外更有實用功能！香港都有得賣？
【麵包控注意】三菱吐司神器獲日本網民力推！自製完美多士沒難度
智能控制冷氣機介紹！手機操控　智能家居保持最舒適的溫度
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。