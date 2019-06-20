肉類專家親授雪櫃正確使用法 西門子旗艦級iSensoric智能冰箱解構

【西門子 旗艦 智能雪櫃】港人識飲識食，近年引入各地優質肉類，保持肉類新鮮是入廚一大課題；儲存肉類食品，雪櫃當然是重點，如何保持優質肉類新鮮？最近德國西門子（ Siemens） 推出旗艦級法式多門雪櫃，加入 iSensoric 智能溫度控制保持肉類新鮮，更請來專家傳授雪櫃正確使用法。

儲放食品有學問

肉類食品專家Howard，一直從事家族由中環街市開始的50年凍肉生意，對肉類儲存有心得；他指出，家用雪櫃內的溫度，雖然保持櫃內恆溫，但在雪櫃中不同位置會略有出入，雪櫃分層以最低為最冷（冷空氣向下沉），所以Howard建議各分層擺放的食品以供參考：

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下層最凍

物理上冷空氣下沉原理，雪櫃中主要冷藏庫的最下層是最凍位置，Howard建議可放一些須保持最低溫的食品，如飲品、乳酪、豆腐或準備煮食的生肉等較易變壞的食品；而經常開關雪櫃門會直接影響雪櫃內溫度，一些經常取用的醬料、食材例如芝士、牛油等，Howard亦建議放於雪櫃門側架的最上層，避免冷藏太硬之餘亦保持櫃內溫度平均。

剩餘食物

雖說建議食物最好即食，但吃不完的「隔夜餸」也盡量不會浪費，Howard建議可放於雪櫃的上層，同層內亦避免於生肉同放，緊記生熟食物分隔。

雞蛋格

Howard建議，有獨立雞蛋儲存格的雪櫃會較保險，原因有3個：避免壓爛、雞蛋可能會有被沙門氏菌感染風險引致急性腸胃炎、溫度固定令雞蛋不易變壞。

解凍食品

急凍食品可放於冷藏箱的最上層（約攝氏4度）自然解凍，急凍食品如凍肉的水份回流肉內，可令烹調後肉汁更豐富。長期存放急凍庫的食品，不同種類的肉食品必須印乾肉類表面的水份，並以器皿分隔儲存。

此外，雪櫃有異味怎辦？肉類最長可存放的時間多久，看看以下Howard的建議！

西門子（Siemens）日前正式推出旗艦級法式多門智能雪櫃，主打外型及設計外，控制雪櫃溫度的iSensoric 智感零度系統，當中特設HyperFresh Premium保鮮櫃，並設計於最易存取食品的半身高度，保鮮櫃系統亦全天侯監控保持攝氏0°，保鮮櫃內亦設兩種不同濕度，用家可分開蔬果、優質鮮肉甚至是參茸海味等貴價食材，而長期存放貴價食材的時間，可比一般雪櫃急凍室更有效保持新鮮度。

同時，iSensoric法式多門雪櫃在機背設有 IZA 抗菌過濾層，廠方稱可過濾雪櫃內達99.99％細菌，中開兩門的雪櫃門亦設有2個輕觸式屏幕，打開櫃門仍可設定溫度；更設有關門警報，當雪櫃門打開未關門影響雪櫃內溫度，警報會自動響起提醒用家注意關好雪櫃門。（售價：HK$ 23,990）