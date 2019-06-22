戒煙保平安？電子煙口中爆炸　美國青年下顎斷裂牙齒飛脫

電子煙剛出現時，成為了不少人用來戒傳統香煙的工具，不過因為法例未有監管，成為了未成年人士練習或體驗吸煙的道具。年初，政府終於提交禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港，同時也不能在香港出售的草案。不過，「禁售不禁食」的條例下，仍可以吸食電子煙。其實電子煙對身體的禍害，不只是對內臟造成影響，更可能在吸食者口中變為炸彈，有發生爆炸的危險。

電子煙爆炸

美國內華達州一名 17 歲少年，其父親為了幫他戒煙，買入 VGOD 品牌的電子煙作代替品。誰知在客廳使用時，突然出現火光，電子煙就在少年的口內爆炸。少年經過 5 小時才接受醫治，醫生指出，爆炸威力把少年的下顎炸裂，嘴唇附近亦有燒傷的情況，同時也有數隻牙齒被炸飛。

電子煙存在風險

其實電子煙爆炸事故並非首次出現，早在同年一月，德州一名 24 歲男子，因為電子煙的煙管爆炸，碎片直飛體內割傷頸動脈，導致嚴重中風不致。電子煙目前主要分有電子式和機械式，電子式一般有短路保護，當霧化器短路時則自動無法開啟。而大多出現爆炸問題的則是機械式電子煙，爆炸多為霧化器或電池短路導致。目前在市面上出售的電子煙，都沒有一個明確的產品監管，電子煙上也未必有安全標籤，使用者吸食前要認真考慮安全問題。

電子煙的結構，大多出事的原因是電池或霧化器過熱短路所致（smokefree 圖片）

電子煙不安全也不「健康」

電子煙因霧化器和電池短路所導致的爆炸問題，已經不是零星少數，美國食品暨藥物管理局（FDA）雖沒有就事故作出統計數字，不過大家只要到 Google 搜索「電子煙爆炸」，也能輕易找到多單不同的新聞。電子煙的確存在過熱，甚至會爆炸的問題。如果你仍是堅持吸食的話，最少也要選擇有安全裝置的電子煙，如具有點火鎖鍵等。而且，筆者也要強調一點，電子煙並非絕對是坊間所說的「健康」煙，已經有研究指出，電子煙的煙油檢驗出甲醛、重金屬、尼古丁等有害物質，再加上爆炸的風險，真的說不上「健康」。