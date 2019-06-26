【加拿大簽證】持特區護照、BNO 輕鬆申請電子旅行證（eTA）教學

數碼生活
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【加拿大簽證】NBA 2019 賽季結束，總冠軍由加拿大球隊多倫多速龍首次捧走，整個加拿大都陷入瘋狂的籃球氣氛（相信會持續頗長時間）。如果你都想即時飛去，投入這股史無前例的狂歡之中，筆者會叫你等一等，因為你貿然飛去會被拒絕入境，你需要一張 eTA。

和澳洲一樣，香港特區護照和 BNO 擁有免簽證的權利，不過並非如出入日本般，完全無須申請什麼就可以入境，旅客要先在網上申請電子簽證（旅遊許可）eTA 才能成功入境。

自2016年11月10日起，免簽證國家的旅客乘孩機前往加拿大或過境加拿大須持有「電子旅行證（eTA）」（Google 圖片）

申請 eTA 必備文件

1、離到期日多於六個月的香港特區護照

2、信用卡（繳費時使用）

3、有效電郵地址

eTA 申請流程（加拿大政府網站截圖）

點擊下圖看網上申請 eTA 步驟：

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領取加拿大 eTA

申請加拿大 eTA 時，申請人要繳付 7 加元（約 41 港元）的費用，並只能透過信用卡支付（Visa、Master、American Express、JCB）。當成功付款後，一般過幾分鐘就能收到當局的電郵通知，成功申請電子旅遊簽證。申請人無須把電郵列印，eTA 會自動記錄在護照內，入境職員和航空公司人員也能透過護照查閱。

點擊下圖看手機申請 eTA 步驟：

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申請需知

1、加拿大 eTA 允許幫他人申請，不過每次只能為一人申請，如你打算一家四口前往加拿大，就需要分開四次申請和繳費。

2、加拿大 eTA 有效期為五年，或直至護照到期為止，即更換新護照後就要重新申報 eTA。有效期內可以多次出入加拿大，無須再次申請。

3、一般情況下，繳費成功後數分鐘就能收到確認電郵。但筆者也不建議在到達加拿大才倉猝申請。引用當局指引，申請所需時間為三個工作天（雖然很少會有這情況），如果到達加拿大時，才收不到確認信，影響行程和心情，到時就欲哭無淚。

4、陸路和水路前往加拿大時，不需要申請 eTA。只有乘搭飛機入境才需要。

eTA 申請官網（按此進行）

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