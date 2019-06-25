Campfire發燒耳機再添新款IO、Polaris II　紅藍金綠4色試聽評測

在耳機界相信都無人不識Campfire Audio，以星宿命名的系列，鋼鐵外形配上優秀音質近年已成不少音樂發燒友寵兒。這個美國品牌一直主打高格調路線，而最近就推出了IO、Polaris II和兩個型號，一紅一藍形象鮮明，不過價錢就相對調低，連同舊時的綠色Andromeda和金色Solaris，4隻顏色4個層次，全面迎合不同人士需要，到底IO和Polaris II音色如何？下文跟大家一聽究竟。

美國品牌Campfire Audio一門四傑包括Solaris、Andromeda、IO、Polaris II，金綠紅藍色彩分別明，除了顏色和售價外當然音質也各有所長，為達到細緻試聽效果，我們就以Astell&Kern（簡稱：AK）頂級的SP1000M DAP作試聽，告訴大家幾款耳機的特色。



Campfire Audio紅藍新成員IO、Polaris II登場，連同早前推出的Andromeda和Solaris，四色發燒級耳機一次過為大家做評測。（胡劍威攝）

火紅IO入門耳機新定義

試聽前先介紹一下Campfire研發的「T.A.E.C.」單元技術，一個耳機的核心就是驅動單元（Driver），普遍認知是愈多單元愈好或者是動鐵單元比動圈高級，而Campfire則一反傳統，隨住應用於高音動鐵單元的專利技術「T.A.E.C.」（Tuned Acoustic Expansion Chamber）面世，單元多寡已非決定音質的最大問題，Campfire改良單元共嗚部件，令高音更通透細緻，而且體積更細小。這項技術應用到兩個新產品IO、Polaris II之上，試聽過後會發現它們比起同級或更多單元的耳機毫不輸蝕。

先說價錢最低的紅色IO，阻抗為26 Ohms，對大多數DAP來說也不算難推，就HK$2,480售價而言筆者會將它歸類為入門的發燒級耳機，官方說明IO是2單元，但試聽時感覺有如3至4單元的分析力，其低音至高音之間闊度極大，不似其他2單元耳機般只集中在高中音而沒有了低音感，聽流行曲或電音舞曲都能輕鬆駕馭，可說是為入門耳機訂立了新定義。

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紅色的IO建議零售價為HK$2,480

銀藍Polaris II廣闊音場

同樣名為Polaris，第二代Polaris也是一圈一鐵單元的設計，而Polaris II結合了動鐵「T.A.E.C.」單元還有9.2mm動圈單元的「P.T.C」（Polarity TunedChamber）技術，這是在氣孔前為動圈單元特製空氣調音零件，令其在細小的空間內也能營造出開揚低音。正因如此，聽流行曲或電音舞曲時以IO作比較的話，Polaris II的音場更廣闊，低音出力更強，聽偏向搖滾的歌曲時自然更有節奏感。IO和Polaris II雖然價錢相差千多元，不過包裝及配件基本共通，包括耳棉和耳膠各大小3對、收納皮套、清潔工具，還有重點的一條3.5mm頭鍍銀銅絞線，為耳機提供了細膩音質。

藍色Polaris II建議零售價為HK$3,980

進階閃綠Andromeda及金黃Solaris

音樂發燒友當然會愈聽愈進步，假如新出的IO、Polaris II已未能滿足，Campfire稍早前推出的Andromeda和Solaris或許更適合。嚴格來說綠色的Andromeda算是高級版本的IO，配件和設計大致相同，但耳機本體則完全是兩個級別，Andromeda為5單元結構包括2個低頻、1中頻和擁有「T.A.E.C.」的雙高頻單元，還有不鏽鋼導管和定製鍍鈹銅mmcx插頭，人聲和高音演出自然比IO、Polaris II更有層次感，在流行曲以外用來聽Soul或演唱會均有不錯效果。

錄色Andromeda建議零售價為HK$8,980

至於Campfire旗下最高級的旗艦耳機Solaris，我們在其他文章已有詳述，大家可以翻看【Solaris試聽報告】。值得一提由於Campfire調音傳統是偏高音，如果想強化其低音效果，可以配用其他耳機線，筆者就推薦Dita出品的OSLO，此線能為耳機帶來更廣闊厚實的低音感，用來聽Rock一流。有關耳機線介紹請瀏覽【實測．Luminox及Dita發燒級新耳機線登場 話你知點解條線值幾千】一文。