iOS 改圖 App Bye Bye Camera　自動移除相中人不必再上網求高手

現今幾乎沒有智能手機不具備攝影功能，大家都行到邊影到邊。當拍攝風景相時總難免會有途人亂入，阻擋了目標或影響整張照片構圖。識用Adobe Photoshop等執相軟件捽走人物的龍友而言，也許不難嘗試；但對於不諳後製改圖的大眾來講，「走人」技術門檻太高，費時又麻煩。App Store最近有個名叫「Bye Bye Camera」的全新改圖應用程式，能夠簡單地從照片移除任何人類影像。

新近上架的iOS改圖App「Bye Bye Camera」宣稱可以瞬間一鍵執走風景照片中的「亂入者」，以背景環境的像素取代人物原有位置。此套軟件是由化名「Damjanski」的紐約藝術家及其公司Do Something Good的出品。據知，Do Something Good只是一支16人小團隊，員工散佈世界各地、各有專長領域，會合作開發不同項目。Bye Bye Camera就是Damjanski跟兩位來自俄羅斯的長期夥伴Andrej和Pavel一起創製。

新近上架的iOS改圖App「Bye Bye Camera」宣稱可以瞬間一鍵執走風景照片中的「亂入者」，以背景環境的像數取代人物原有位置。（Bye Bye Camera）

Damjanski表示Bye Bye Camera志在利用複雜程式取代（Photoshop式）手動修圖。應用程式背後雖然涉及AI人工智能軟件、機器學習技術，但其運作機制非常直接。它採用了名為YOLO（「你只見過一次」You Only Look Once的簡寫）的open-source開源物體識別演算法，能快速辨識一張相片中的人類形象（應該包括頭瞼和身體部份）的輪廓，將之分割剔除後，再辨識、擷取照片中周遭環境的圖像像素來填滿背景。

Bye Bye Camera採用了名為YOLO（You Only Look Once）的open-source開源物體識別演算法，能快速辨識一張相片中的人類形象（應該包括頭瞼和身體部份）的輪廓，將之分割剔除後，再辨識、擷取照片中周遭環境的圖像像數來填滿背景。（Bye Bye Camera）

Damjanski似乎是懷着末世想像和黑色幽默感來設計Bye Bye Camera，起碼從他形容此App是為「後人類紀元」而設、令用家「最終可以在沒有自己的情況下自拍」等詼諧宣言可見一斑。他對《The Verge》表示，程式的確是受氣候變化等對人類構成的威脅所啟發。

Bye Bye Camera不只能從照片移除人類，動物如狗隻也能執走。（Bye Bye Camera）

iPhone和iPad版軟件均定價2.99美元，但相信很多用家覺得不值那麼貴。Bye Bye Camera在App Store上的評分只有1.8星。儘管有部份用戶給予5星，但更多人只給1星。一位用家鬧爆程式只能移除即時拍攝的照片上的人像，而不能處理圖片庫中已有的照片；也有人認為程式效果驚人，但功能同架構方面還未完善成熟，像不能使用手機前置鏡頭，尚有很大改善空間。有興趣的朋友，宜衡量下要不要等多一排才購買。

Damjanski創作此App是為了思考「人類不再存在的未來」，一些Bug如圖中的男人被移除後，其黑影仍在草地上原封不動，他也看得見意義和「美」：「我真正喜歡的，是該程式移除了（照片中的）人類，但保留了他們的影子。」（Bye Bye Camera）

對於Bye Bye Camera勁多Bug、工作慢等批評，Damjanski似乎承認其不足，也在回應用家意見時保證會繼續改善表現。他真正的心態卻是視此App為一套藝術創作工具多過修圖App，享受它的失靈同錯誤：「我好似一個細路，不停地影相。它（Bye Bye Camera）Work到，固然好；如果唔Work，都有趣。」

當開發者的出發點和使用體驗是如此不同時，消費者除了要求回水外也沒有辦法吧。Damjanski的想法，或者在用家角度來看是過份浪漫的，連Bug都當美學。他明確表示，創作此App是思考「人類不再存在的未來」：「我真正喜歡的，是該程式移除了（照片中的）人類，但保留了他們的影子。」