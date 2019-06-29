Google Maps 中大﹑浸大 學名被篡改　Google 地圖改名教學

隨社會的矛盾越演越烈，不同立埸互相「攻擊」的情況已不鮮見。日前，在 Google Maps 中，更出現有人篡改香港中文大學名字的情況，其後香港浸會大學也成為受害者之一。在 Google Maps 中亂改地方或建築物名字，影響有需要使用地圖尋找該地點的使用者之外，不當的名稱更會有損學校的聲譽。其他大家都有權力改變 Google Maps 中的地點名字，而且方法很簡單。

Google Maps 改名戰．專上學府成攻擊焦點

目前仍未有一個確定的原因，交代到為什麼大學名子會被篡改，或為什麼是中大和浸大。但不少網民也認為，背後的原因與「逃犯條例」及「反送中」活動有關。中大在 Google Maps 被改名為「香港暴徒中文大學」（可能與「612」的前線青年部分為中大學生有關），浸大則被改為「香港洋紫荊革命浸會大學」（可能與浸大協理副校長（外務）楊志剛的「西方黑手四両撥千斤的洋紫荊革命」言論有關）。

其實，在 Google Maps 中改名這個行為，實在有點「小學雞」，就好像理虧後發脾氣做小動作一樣，筆者看到也只能搖頭嘆氣，現在教大家如何在 Google Maps 中，不要教大家去報復，而是幫手改回正確的名字。

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網頁版更改地點名字

首先在網頁上打開 Google Maps，之後登入個人的 Google 帳戶，左上角搜尋目標地點後，在左欄目中找出「提出修改建議」，點擊「變更名稱或其他詳細資料」。這時可以看到地點在 Google Maps 上顯示的中﹑英文名﹑類別﹑聯絡和網站等，大家可以對以上內容作出建議，Google 經過審核就會作出更改。

網頁版 Google Maps 更改名字步驟：

手機版更改地點名字

不只是網頁版可以進行修改，手機應用程式同樣可以（iOS／Android）。在手機上打開 Google Map 應用程式，搜尋所需地點。再向下拉起地點欄目，點選「提出修改建議」，「變更名稱或其他詳細資料」，就可以和網頁版一樣更改地點名字。

手機版 Google Maps 更改名字步驟：

不應胡亂更改 Google Map 內容

Google 提供「更改建議」的功能，是為了希望使用者可以幫助 Google 改善地圖的內容，令使用者可以查閱一個最精準的網上地圖。筆者認為當初篡改大學名字的人，連日改兩間學校的名字，日後應該會有更多學校或地點受影響。大家可以用以上的方法，保護這些地點在 Goole Map 上的名字。同時，也不建議大家用以上的方法，亂改各個地點的名字，以免影響其他使用者。