【三大新式手提風扇大搜查】邊部「廢青扇」風力最強、最方便？

不知不覺香港踏入夏天，適逢香港人近來興起於戶外散步、野餐，除了常飲水，一把可以帶出戶外使用的手提風扇可謂必備產品。 除了幾年前開始出現的「芭蕉扇」，「廢青扇」之外，今年又有幾款不同的新設計在市面上推出，究竟哪一款最好用、最能降溫？今日筆者就找來呀脆一同與大家進行實測！

三大新設計風扇

過往的「芭蕉扇」手提風扇設計十分簡單，其實就只是將一般家庭電風扇變成「迷你版」的充電款式，實際上沒有太考慮人體工學，沒有適當的捱把位，用家們長時間使用，涼快是涼快了，換來的卻是手酸。 新一代的設計不單有手把加入，今年新興起的掛頸款式更是讓用戶可以空出雙手，更方便進行各種活動。而今次購得的三把風扇，基本上可以在香港市面、甚或淘寶等內地網購平台買得，價錢亦不過在＄40～80 之間。

今次購得的三把風扇，基本上可以在香港市面、甚或淘寶等內地網購平台買得，價錢亦不過在＄40～80 之間。

1. 貓耳無扇葉手提款

首先為大家介紹的，是今次三款新型手提扇中最「可愛」的款式，機身上有一對貓耳造型，另外它採用的是像 Dyson 風筒一樣的「無扇葉」設計，開動時其出風處的圓環更會有柔和的 LED 燈，單看這外觀絕對有可能吸引到不少女性用戶購買。

風力實測數據

要來到這個距離才有一點感覺，在戶外使用頗為痛苦

不過美觀歸美觀，這款風扇的風力輸出非常疲弱，即使開至最強的三檔風力，平均風速還只是其他兩款的一檔水平，甚是雞肋。

「無扇葉」設計意味著其風力需要透過額外的管道輸出，在風力加強的同時，空氣與管道摩擦而生的噪音非常炒耳；另一方面，出風圓圈旁的 LED 漸變燈不能關閉，只能看著它白耗電卻又沒有任何「呃like」以外的實際用途，是另外兩個必須指出的缺點。

2. 雙風扇掛頸款

呀脆的頭髮未算太長，但再長一點可能就比較危險了 此款風扇都可謂話題之作，前方設有兩個可調校角度的風扇，可以集中吹向用戶的面部、頭部，同時又可以騰出雙手。外型上，此風扇的最大缺點在於體積太大，不易放進背包／手袋中攜帶。同時，長髮的女性用戶可能要留意頭髮有被捲進的危險，使用時最好紮起頭髮。 聽聞初始設計為日本人所出，但很快就已經在中國內地廠商的手中重現，筆者今次購入的這個款式聽聞已經是第三代，除了三檔風扇之外，又有獨立的 LED 燈作裝飾／照明。

風力實測數據

3. 機頂出風掛頸款

介紹完雙風扇的款式，就介紹一個更為流動的選擇。這個款式比起其他兩款更為袖珍，出風位位於機身頂部，加上掛頸繩，同樣可以讓風吹拂到用戶的面部。

而為了迎合用戶座枱使用的需求，此款式在機底有一可打開的支架，讓用戶放在桌面時仍然可以讓風吹到面前

風力實測數據

此機頂出風款在風力輸出上比雙風扇樣式強一點。然而相比雙風扇款式，機頂出風的方向較為單一，掛頸時的出風角度未必一如理想，有時或需要用家自行手拿著向想要降溫的部位吹送。

綜合評價