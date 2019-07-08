日本旅遊．本地7間 WiFi 蛋公司格價　早鳥優惠邊間最抵？

去旅行做足準備，買機票和訂酒店之後，最重要的就是訂 WiFi 蛋／sim 卡。試問人在外地，如果沒有上網是多麼絕望，找不到路之餘，更不能立即上傳靚相打卡。大家都應該去過日本很多次，但每次都要重新找一次到底去那租 WiFi 蛋好，或完全不理價錢﹑速度，次次都租同一間就了事，其實有更快更優惠的可能與你擦身而過。筆者就一次過找來 7 間 WiFi 蛋公司，逐一格價和分析優劣，幫你揀出最優惠的日本WiFi 蛋。

最方面拎蛋還蛋：Wifi Egg（漫遊蛋）

Wifi Egg（漫遊蛋）的日本 WiFi 蛋使用 Softbank／Docomo 當地網絡，無限數據，下載速度為 150Mbps，全日本通用。每日收費為 $22，而且要支付 $1000 按金，日本 Wifi 蛋並沒有早烏優惠。Wifi Egg（漫遊蛋）提取比其他公司便利，可以直接速遞到府上，又或者到 7-11 或順豐站自取，不過要另加錢。反而，它並沒有提供機埸櫃台提取，要在尖沙咀或銅鑼灣門市交收，如果不想加錢速遞的話，Wifi Egg（漫遊蛋）或不是最好的選擇。

kkday 無須按金，價格也相對優惠（官網截圖）

最便宜價格：kkday

使用 Softbank / Docomo 當地網絡，無限流量 4G 每天只需 $13，無須支付按金。kkday 的 WiFi 蛋在官網中標榜不降速（官網客服：上載最高150Mb；下載20Mb），但當使用者的流量使用過多時，也是有機會出現限速的情況，但就筆者個人使用經驗而言，速度和訊號接收也頗穩定。用戶可以 24 小時在香港機埸領取和歸還，就算搭凌晨機也沒有交收的問題。

早鳥優惠：Crazyegg／WiFi BB

其實每間 WiFi 蛋租賃公司都會不定期推出優惠活動，如減價或買 7 日送 1 日等，亦有公司提供早鳥優惠，如 Crazyegg 和 WiFi BB。Crazyegg 為早於出發前 31 天預訂的客人提供「憤怒鳥優惠」，日本全國通 4G WiFi 每日只要 $13（原價 $22）。WiFi BB 提前 30 日預訂也有早鳥優惠，可享 8 折租金，原價全日 $28。

又到暑假，日本各地的花火大會陸續開始，要第一時間打卡，當然要有快網速（zekkei japan 圖片）

最多選擇：Uroaming（環球漫遊）

Uroaming 提供三款不同的日本 WiFi 蛋可以選擇，包括日本 WiFi（輕鬆版）﹑日本暢玩 WiFi （不限速），以及日韓通用暢玩 WiFi（不限速）。不隻 WiFi 蛋同樣不限流量，日本 WiFi（輕鬆版）每日 2GB 後會降速至 400kbps，每日收費 $15；日本暢玩 WiFi （不限速）有 4G 網速，不過短時間內使用過多流量，有機會被當地營運商降速或暫停服務，每日收費 $25；日韓通用暢玩 WiFi（不限速）同樣是 4G 網速，不過可以在日本和韓國使用，適合想打算同一行程去這兩個國家的旅客。租借時，要在現埸檢查 WiFi 蛋後支付 $500 按金。

也可以在 Klook 找到比官網更優惠的價格（Klook 官網截圖）

最快網速：Banana WiFi

在本地借用的 WiFi 蛋，主要都是使用當地的網絡商，如 SoftBank／au 等，就算同樣是提供 4G 的服務，不過各間公司標榜的網速也不同。而主流的 WiFi 蛋公司中，提供最快 4G 網速的應是 Banana WiFi，高達 165 Mbps 下載速度（其他公司約在 100-150 Mbps 之間），更同時最多可連接 10 個裝置（其他公司大多是 3-5 個裝置）。

以上價格只供參考，各 WiFi 蛋租借公司，不定期都會推出優惠活動，價錢有機會改變，租借前請先到該公司官網詳細了解。