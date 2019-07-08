否認華為手機洩資料予中國　任正非：Apple是我們保護私隱的榜樣

華為創辦人兼行政總裁任正非，向來不諱言自己的業務深受Apple啟發。近日他接受《金融時報》（Financial Times）訪問時表示，Apple保護用戶隱私的立場啟發了華為，華為絕不會向中國政府提供手機用戶的資料。

外間一直盛傳華為手機設有「後門」程式，會暗中洩露用家個人私隱資料予中國政府。華為創始人任正非早前強烈否認有關安全問題的指控。他除了保證華為手機「百分之百沒有後門」，更表示願意跟全世界國家簽訂「無後門協定」。

近日在一篇英國《金融時報》訪問中，任正非解釋在保護用戶隱私方面，Apple是他的「榜樣」。Apple歷來在保護用戶私隱的立場上態度堅決，這似乎是任正非期望華為採取的措施。

研究指，很多華為員工曾是中國國安部的特工，或與解放軍有關。（資料圖片）

當被問及華為會否會向中國政府提供用戶資料時，任正非說公司永遠不會這樣做。他表示如果真的有做過，美國會將證據通報天下，目前與華為有營運關係的170個國家和地區將會停止購買華為產品，令華為倒閉。「到時誰會償還我們的債務？我們的員工非常稱職，他們會辭職和創業，留低我獨自還債。我寧願死了好過。」

而面對外界的指控，任正非多次接受採訪否認。（資料圖片）

任正非強調，個人私隱資料歸用戶所有而非華為。他也將私隱安全問題歸咎於電訊營運商。任正非指，電訊商必須追蹤每位用戶，否則用戶無法撥打電話。追蹤用戶資料是電訊商的職責。華為只是流動設備的供應商，不會追蹤任何資料。