Lenovo Legion 電競筆電現埸評測　Y7000 SE 樸實機身藏強勁機能

「電競」已經成為電腦廠商和配件商必爭之地，各大廠牌都紛紛推出電競系列，而今次介紹的就是 Lenovo 的 Legion Y系列。全新的 Y7000 SE 電競筆電有著樸實外型，但內藏強勁機能。筆者到 Lenovo 發布會中親身試玩，更有特別嘉賓分享使用 Y 系列筆電的心得。

Y7000 SE 文書外型電競硬件

Y7000 SE 的外型和機能完全不成正比，在現今把電競和 RGB﹑浮誇放在同一條線上時，Lenovo 則反其道而行，認為不少喜歡打機的人想要的，不是極為誇張炫目的外型和呼吸燈。因此，推出了這部比一貫電競筆電低調的款式 Lenovo Legion Y7000 SE。低調只是形容它的外型，機能絕不比市面上的筆競筆電差：最高搭載第 9 代 Intel Core i7-9750 H CPU，最高配上 NVIDIA RTX 2060 顯示卡﹑最高 32 GB DDR4 2666 MHz 記憶體和最高 512GB SSD + 1TB HDD，已經能制霸絕大部分遊戲的高效要求。

2.3 公斤重的 Y7000 SE，在電競筆電來說算是比較輕身，女生使用也沒太大問題（陳錦洪 攝）

背面的 Y 字標誌，紅色泛光非常型格（陳錦洪 攝）

螢幕也能滿足大部分玩家的需要，現在大家都講求的高更新率，可以在 Y7000 SE 中看到。15.6 吋 FHD 144Hz 螢幕，大大提升遊玩畫面質素， IPS 面板的色彩也適合打機和日常使用。不過，沒有支援 G-sync 的情況下，只能靠垂直同步減低畫面的撕裂情況，但一般的遊戲需要完全不成問題。講明是低調外型，機背只有系列的標誌「Y」，鍵盤也沒有太多的 RGB 燈效，只保留型格的紅燈。本來，Y7000 SE 只打算在中國推出，但看到香港也對機身細小，外型低調的電競機。

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Y740 （陳錦洪 攝）

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Y740、Y540 硬件強化

早已推出的 Y740 和 Y540 也有硬件提升的新機，外型沒有改變，保持 Legion 的外格，但機能大大提升。Y740 作為 Legion 最強的電競機，最高可搭載第 9 代 Intel Core i7-9750H CPU，分有 15 和 17 吋兩個版本。最強的 17 吋被最高配有 RTX 2080 Max-Q 和 8TB HDD 7200 RPM。15 吋版本最高使用 RTX 2070 Max-Q 和 1TB PCle NVMe。兩版本的螢幕同樣使用 FHD 144Hz 螢幕，而且支援 G-sync，成為 Legion 的王牌電競筆電。使用 Max-Q 顯示卡，令機身比使用原版 GPU 的簿，散熱效能也更出色。

活動請來劉佩玥﹑陳煦凝(Amber)和屎萊姆到來分享打機體驗（陳錦洪 攝）

原來Moon平時都鍾意打機。（陳順禎攝）

Y540 同樣最高使用了第 9 代的 Intel Core i7-9750H CPU，15、17吋版本最高都搭載 RTX 2060 顯示卡，32GB DDR4 2666 MHz 和 2TB HDD+512 GB PCle SSD。白色背光式鍵盤，就好似是 Y7000 SE 的「淑女版」，如果想要大螢幕的話，Y540 和 Y740 也是好選擇。