【呀脆試玩】升級版Dyson Supersonic HD03風筒　全配件影片解說

Dyson Supersonic 風筒一直也是女生熱捧的產品，無它，快速乾髮和智能控熱的效能，完美地俘虜愛美的女生們。升級版的 Dyson Supersonic 風筒 HD03 在7月12日推出，更全面的設計，相信不少女生心動，但入手前，就讓呀脆先為大家介紹一下。

最新Dyson Supersonic風筒雖然未見有大幅度的改變，除了順滑風嘴外，造型集風嘴和擴散風嘴亦只作微調。而今次升級的主角，便是新添的「柔和乾髮風嘴」，風嘴吹出的風更為柔和及分散，風溫亦降低 20℃，用家便可以更貼近頭皮吹髮，增加造型上的空氣感，絕對是為幼而軟髮質和敏感頭皮人士而設。

期待已久的升級版Dyson Supersoni 風筒HD03終於登場。 （魏雪筠攝）

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今代同樣使用V9數碼摩打，每秒產生41升強勁氣流，讓頭髮迅速吹乾。不過在其標榜的智能熱控系統，則有所改良，由每秒偵測的次數由20次倍增到40次，更能防止頭髮被過高溫所傷害。

呀脆最愛的擴散風嘴，捲髮造型瞬間完成！ (李偉軒攝)

升級版的Dyson Supersonic風筒HD03在7月12日正式發售，而風筒顏色終於不只有桃紅色，今代亦推出銀白色及只有官網發售的黑紫色，售價為HK$3,380。不過我認為，兩代風筒在效能上未有太大分別，除非是 Dyson 風筒忠粉，否則可以等待零售商為上代Dyson Supersonic風筒作大減價時入手，反而比買新款更划算！

想知內裡乾坤以及呀脆實測，即睇開箱試用片喇！