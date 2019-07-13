【呀脆試玩】升級版Dyson Supersonic HD03風筒　全配件影片解說

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Dyson Supersonic 風筒一直也是女生熱捧的產品，無它，快速乾髮和智能控熱的效能，完美地俘虜愛美的女生們。升級版的 Dyson Supersonic 風筒 HD03 在7月12日推出，更全面的設計，相信不少女生心動，但入手前，就讓呀脆先為大家介紹一下。

最新Dyson Supersonic風筒雖然未見有大幅度的改變，除了順滑風嘴外，造型集風嘴和擴散風嘴亦只作微調。而今次升級的主角，便是新添的「柔和乾髮風嘴」，風嘴吹出的風更為柔和及分散，風溫亦降低 20℃，用家便可以更貼近頭皮吹髮，增加造型上的空氣感，絕對是為幼而軟髮質和敏感頭皮人士而設。

期待已久的升級版Dyson Supersoni 風筒HD03終於登場。 （魏雪筠攝）

+2

今代同樣使用V9數碼摩打，每秒產生41升強勁氣流，讓頭髮迅速吹乾。不過在其標榜的智能熱控系統，則有所改良，由每秒偵測的次數由20次倍增到40次，更能防止頭髮被過高溫所傷害。

呀脆最愛的擴散風嘴，捲髮造型瞬間完成！ (李偉軒攝)

升級版的Dyson Supersonic風筒HD03在7月12日正式發售，而風筒顏色終於不只有桃紅色，今代亦推出銀白色及只有官網發售的黑紫色，售價為HK$3,380。不過我認為，兩代風筒在效能上未有太大分別，除非是 Dyson 風筒忠粉，否則可以等待零售商為上代Dyson Supersonic風筒作大減價時入手，反而比買新款更划算！

想知內裡乾坤以及呀脆實測，即睇開箱試用片喇！

Dyson Airwrap實試！新手都可以簡單捲髮？【翠如新手試玩】
Dyson Supersonic風筒「紅金特別版」開箱！【翠如有片實玩】
【旺角實試】Sony WF-1000XM3 真無線藍牙耳機 接收改善 降噪更佳
手機螢光棒App睇演唱會Sammi都讚好　環保又慳錢iOS、Android均有
貓咪專用床？解釋小貓喜歡睡在鍵盤的原因　機械鍵盤更吸引？
Apple Watch 對講機 Walkie Talkie 出事！疑有風險洩用家對話？
PS4/Switch高達 G-Gen CrossRays！鐵孤．00．Seed．Wing外傳混戰
WeChat Pay、支付寶、轉數快手機交中電電費　仲有$20優惠教你攞
PlayStation 動漫節 2019　FF7R 試玩、PS4 Pro 激減、製作人來港
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。