【Sony A7R4 評測】6100萬像素只賣3.5K美金　但對焦、拍片沒驚喜

索尼（Sony ）A7R3發佈不到2年時間，A7R4的正式發佈讓很多A7R3用戶相當意外。不過從參數和性能來看，這台新相機的確有兩把刷子，6100萬圖元感測器把現在135相機的上限足足提高了1040萬圖元，而且海外售價更是只要24000元人民幣（約HKD 27000）。下面我們就來看一下Sony A7R4到底是一台怎樣的相機，又有著哪些亮點與不足。

一、Sony A7R4 速評

Sony A7R4 厲害在哪？點圖看看▼

當然，我們這裡討論的話題都是根據昨晚發佈會，今天Sony索尼將在北京舉行發佈會，更多實際內容，請期待我們的上手體驗。

A7R4算不上是新一代相機，和Z7/S1R還是同一代機身。（中關村在線提供）

正因為如此，A7R4算得上是新一代的高像素Pixel機型，但是技術上算不上是革新機型。相機的有效像素的確是亮點，但是和目前的主流高像素相機，依然是同一代水準。下面我們就看一下在具體的性能表現上，這台相機有哪些亮點與槽點。

二、 高像素 No.1

毫無疑問，Sony A7R4是現在像素最高的135全片幅相機。

與現在的其他高像素機型做一下比較，目前像素最高的機型是2015年2月發佈的Canon 5DS和5DSR，有效像素是5060萬圖元，圖片實際解析度約5030萬像素。其次是Panasonic S1R 和Leica Q2，實際解析度約4673萬；第三名是Nikon D850和Z7，實際解析度約4544萬像素。

6100萬圖元感測器，目前135相機最高圖元。（中關村在線提供）

高像素的優勢不用多解釋了：更好的細節解析力，更強大的輸出能力，在風光攝影和商業攝影上更大優勢，等等等。但是現在對於高像素最大擔心主要有三方面：高感控制能不能扛得住？存儲卡快速存儲能不能扛得住？後期處理電腦能不能扛得住？

先說高感，現在的17年以後的幾款4000萬級別機身，例如Sony A7R3、Nikon D850/Z7、Panasonic S1R，控噪方面的差距不大，日常可用高感上限基本在ISO 6400左右。控噪一方面看感測器，一方面看處理器。Sony本身在感測器上有較大優勢，特別是最新背照式感測器，控噪表現是有保障的。也就是說，配合新一代感測器工藝，以及全新的處理器，A7R4的控噪應該是基本接近或稍弱于R3水準。用通俗話來說，A7R4和目前D850或者S1R相比，高感畫質應該看不出太大區別。

官方沒有高感樣片，但是筆者認為A7R4高感表現應該接近於A7R3。（中關村在線）

存儲卡這回事，Sony機身歷來是放著自家的XQD卡不用，全靠SD卡打天下。雖然SD讀取方便，而且速度也不慢；但是高速SD卡價格實際上比XQD卡還貴，而且SD卡本身介質也如不XQD或者CF Express之類穩定。因此都6100萬了還是雙SD卡槽，這事好壞各半，只能看您喜好評判了。

SD卡速度有快的，但是價格真的很感人。（中關村在線提供）

電腦處理速度，這個其實就和相機沒關係了。但是現在電腦性能是跑在相機前面的，基本上帶U的i7+8G記憶體配合SSD，處理6100萬圖元的單張毫無壓力。所以電腦處理壓力，基本可以忽略不計了。

最後一個話題，Sony的6100萬圖元感測器推出了，Nikon是不是會有？何時能用上？

三、2.408億像素？沒啥用看看就好

Sony A7R4具有5軸機身防抖，防抖效果約為5.5檔。

Sony這台相機憑藉機身防抖，把圖元轉換多重拍攝模式模式（也就是大家常說的高圖元合成）提升到了2.408億圖元，解析度是19008 x 12672圖元。原理是16張照片合成一張，把原始素材9.64億圖元素材合成一張照片。

通過防抖技術，可以拍攝高圖元照片，最高為2.408億圖元。（中關村在線提供）

看上去，Sony這次真的很厲害，2.4億像素哇！但是這個模式使用局限還是很大的。一方面，高像素合成要求穩定性非常高，輕微抖一下都會前功盡棄。另外，Sony這個是沒有辦法機內合成的，合成照片需要依靠電腦軟體進行操作。

目前Panasonic已經搞出了機身合成1.87億像素，Sony的合成需要電腦，效率上要弱了不少。而且真用電腦合成2.408億像素，這絕對是電腦硬體毀滅者，具體效率如何，我想很難有保證吧。

所以這個高像素模式，對於專業使用者，拍攝建築、文物等，用處挺大，但是對於大眾消費者，請客觀冷靜，看看就好。6100萬圖元足夠大家使用的，高像素模式，算是個提升功能吧。

四、高像素+高速度 好傳統請繼續保持

從A7R3開始，Sony 就把高圖元+高速度的融合做得很到位了。這一次A7R4繼續保持了這個優良傳統。

Sony A7R4的全尺寸連拍速度是10fps，而且支援連續對焦與連續測光，這一點很厲害。連拍續航張數，官方資料為JPG/RAW格式下68張，使用APS-C裁切可以提升3倍續航。

10fps連拍速度，最高68張續航，APS-C模式下續航提升3倍。（中關村在線提供）

高像素機型，速度有用嗎？對於專業用戶，特別是一些商業攝影使用者，高速度的價值可以捕捉特定的瞬間。例如模特運動中的精彩動作，或者是野生動物的某一個精彩時刻。所以高像素+高速度是相機發展的大勢所趨，Sony這一代提升了圖元，但是沒有在速度上妥協，這一點是值得點讚的。

A7R4的高速性能值得稱讚。（中關村在線提供）

唯一需要注意的是，這台相機依然是雙SD卡槽，因此火力全開的時候，對存儲卡速度有比較大的要求。當然，Sony從三代開始，提升了機身緩存，這可以保證高速拍攝時的寫入。但是即便如此，這台相機如果想要完全發揮實力，存儲卡的投入還是必不可少的。

五、對焦缺少亮點 視頻對焦是重點

這台相機對焦系統有三個重點：567個相位對焦點+425個對比度檢測對焦點、全時眼控對焦、影片對焦升級。

對焦點覆蓋面積，這一點不算優秀。（中關村在線提供）

567個相位對焦點覆蓋面積為74%，說實話這個面積並不算太廣，但是算上對比度檢測出對焦點，覆蓋面積也沒有大多少。這相比於之前的機型，覆蓋面積是有降低的。這一套對焦系統看上去很像A7R3的魔改版，考慮到A7R3在弱光對焦上相比於最近其他品牌新品有一定劣勢，加上官方資料依然沒有提及弱光對焦性能，所以Sony A7R4弱光對焦表現如何依然存疑。

不過A7R4特別加入了APS-C模式連拍，在這個模式下，對焦點為325點，覆蓋100%圖像範圍。而且這個APS-C下，可以連續拍攝21秒，這對於動態捕捉來說，是一個不錯的選擇。

APS-C連拍模式，從對焦到持續時間，都是一個不錯的選擇。（中關村在線提供）

實時眼控對焦是Sony今年升級的新技術，例如A7R3等機型可以通過固件升級獲得。這一次A7R4直接搭載眼控對焦，算是分內之事。

A7R4特別需要說明的是視頻對焦。（中關村在線提供）

這一次對焦最大升級應該算影片對焦了，而Sony A7S/A7S2的的一大優勢就是影片對焦。新機器採用了改進型的混合對焦系統，並且支援即時追蹤和即時眼控對焦，這對影片對焦來說是很大提升。但是影片拍攝時，實際上是不能使用相位對焦的（參考A7S系列、松下全部是對比度檢測對焦），因此這套影片對焦應該是依靠混合對焦中的對比度檢測對焦點來實現。

六、視頻有提升 但是沒驚喜

這台相機視頻升級並不算大，最大亮點是Super 35下6K視頻超采4K。

6K超采4K，這個技術不是第一次用了，例如A6300就採用了6K超采4K，因此視頻畫質非常有保證。Sony這一次採用這樣的4K採樣，雖然會損失一定的畫面視角，但是對於提升畫質有較大幫助。

Sony A7R4視頻技術最大亮點，是Super 35格式的6K超采4K視頻。（中關村在線提供）

不過A7R4作為高圖元機，可以感覺到在視頻上依然有所保留。實際上6100萬圖元，在視頻採樣上可以有更多提升空間，但是Sony並沒有採用激進策略，還是相對保守的使用了Super 35超採樣。另外，機身雖然有S-log2/3和HDR，但是並沒有提及10bit視頻。

雖然Sony索尼這一次很注重影片，但是影片提升有限。（中關村在線提供）

總而言之，雖然A7R4在視頻對焦有不小提升，但是整體影片性能，依然是正常水準，這台相機還是一台更注重靜態輸出的相機。考慮到近期的競品，普遍具有外錄10bit，而且Nikon Z6、Sigma FP均將支援視頻RAW格式，Panasonic S1H更是可以錄製6K視頻，Sony 在影片功能上，並沒有太多亮點可言。

七、多說一句，A7S3在哪裡？

A7R4的發佈到此結束了，說好的多台相機呢？說好的RX系列新機呢？說好的APS-C新機器呢？說好的A7S3呢？

這裡面大家最關心的型號，應該算是A7S3了，這台相機是很多視頻使用者非常期待的機型。上一代A7S2發佈於2015年，到現在已經四年，仍然不見更新跡象。

Sony A7S發佈於2014年4月，主打高感視頻拍攝，但是同年Panasonic發佈了GH4，直接採用了4K視頻，於是9個月後Sony直接更新了A7S2，搭載了4K視頻以搶佔市場。如果大家有興趣瞭解Sony微單歷史，可以考慮參考：《5年更新3代 索尼A7系列如何改變了微單相機》。

如今，Panasonic通過大量下放攝像機技術，從而獲得了很好的視頻拍攝效果，而Sony似乎並不想讓A7S系列搶佔自家攝像機的生意。所以，Sony在微單相機的視頻上，一直有所保留，不敢發全力，因此未來能不能見到A7S3，還是一個未知數。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】