日本人妻開IG紀錄老公邋遢麻甩日常　罪證吸引16萬人追蹤「公審」

所謂相見好，同住難，沒有經過同居階段、或只同居過一段短時間的新婚夫婦，可能住埋都會頂唔順對方一些生活習慣。兩夫妻想要相敬如賓以維持長期的良好關係，除了講求包容、互信和溝通外，開Instagram帳戶「公審」可能仲有用！？日本一位人妻受不住丈夫不修篇幅的生活模式，卻沒有想離婚，而是開了一個IG Account上載男士用完紙巾亂丟、衣服亂掛、牙膏牙刷亂擺的日常照片發洩，圖文並茂笑爆嘴，吸引逾16萬網民追蹤。

家家有位邋遢的人？日本IG帳戶「gomi_sutero」最近爆紅，吸引超過16萬人關注。Gomi sutero在日文中可解作「掉垃圾」，此帳戶由一位「忍無可忍」的妻子打理，頻密上載丈夫（有時還有女兒）在家中不整潔的全紀錄，例如不換廁紙、遺留垃圾污漬、用完物品不收好到處亂丟等種種「罪證」，配以超詼諧的文字「公審」，搞笑風格引起廣大網民熱議。

日本IG帳戶「gomi_sutero」名字在日文中可解作「掉垃圾」，帳戶由一位「忍無可忍」的妻子打理，頻密上載丈夫（有時還有女兒）在家中不整潔的全紀錄，例如不換廁紙、遺留垃圾污漬、用完物品不收好到處亂丟等種種「罪證」。（Instagram截圖）

「gomi_sutero」約1年前開始經營，分享的日常照片都是拍攝丈夫在家中不修篇幅、求其是旦無所謂的表現：脫下留在原地的襪、廁紙用完不換、大片牙膏留在牙刷上、亂丟的生活用品和食物等，還有在膠地蓆和牆紙上留下污漬的污糟情況。帳戶幾乎隔幾日就會有新相，讓網民欣賞到丈夫那近乎「行為藝術」的陋習。

這位男士的不修篇幅似乎去到神乎奇技的地步，留下的劣跡有些真的像超現實主義藝術品。紙巾用完隨手放在枱面（或在地上排成一條龍）、脫下褲子留在原地、拖鞋左右掉轉著、底面反轉晾衫等已經好閒；用完的晾衫架不放好而是一個勾一個地掛着，用完的鮑魚刷也給丈夫卡在廁所門邊和牆角的隙位。

這位丈夫鑊鑊新鮮鑊鑊甘，相當無手尾：隱形眼鏡藥水的蓋經常忘記關、梳洗用品的樽蓋永遠擱着樽口不扭緊、汽水喝剩一啖也當寶放回雪櫃、煮好很久或食剩的餐點卻不放入雪檳冷藏等等。如此沒有條理的生活習慣都讓網民和妻子也惑然不解，她甚至以朋友的兩歲孩子來形容30歲的丈夫缺乏成年人的自理能力。

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妻子拍低的「犯罪現場」照片構圖典雅，其家居也充滿「無印 MUJI」式簡約木系裝潢，因此極像專業製作的家具或日用品廣告，離奇散發出時尚氣息。配以抵死啜核的吐槽文字，妻子苦中作樂的詼諧風格加上丈夫誇張的凌亂，令網民深感共嗚又忍俊不禁。

難怪該帳戶累積超過16萬追隨者。大家都覺得這位福岡人妻已經超越普通的抱怨，有股清爽快意的力量。一些女網民表示此IG簡直就在講緊她老公甚至是住家男人的通病；有男網民則表示發現了妻子分享此IG，懷疑是否暗示自己要檢點；有網民則說兩夫妻的互動好搞笑，心情欠佳時睇很治癒，甚至要求妻子Admin推出寫真集。也有人認為那位男士工作忙碌，妻子可能已勸喻過也無改善，執手尾之餘只好擺相上IG「洩憤」。

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管理IG的妻子在簡介中「利申」兩夫妻關係很好，又打趣地說老公對此「gomi_sutero」帳戶絕不知情：「請不要告知你附近身高180厘米的男人！如果你了解我們，請保密！哈哈！」還補充：「打令，如果你發現了這個（IG），請原諒我！（大笑）。」不過其實很多張相都是近距離拍攝她老公本人，對方似乎是同意了上載的。

妻子表明「在等到老公識得掉紙巾（換廁紙）的日子來臨前，會繼續經營此帳戶」。故此網民覺我她的幽默感非常正斗，兩小口加上BB女的生活恩愛又有情趣，不見怨氣只見冤氣。即使IG分享了很多垃圾和無手尾的留影，看來也只屬另類「放閃」？