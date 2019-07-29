【Vlog神器】Sony RX100 VII 8月面世　輕鬆駕馭高速抓拍

2019年7月25日，索尼（Sony）正式發佈了RX100 VII便攜相機，配備了新款約2010萬有效像素的1英寸堆疊式CMOS及等效24-200mm F2.8-4.5鏡頭。新機最大亮點在於對焦連拍能力，採用“357點相位+425點對比度”對焦系統，合焦速度最快約0.02秒，同時能夠實現每秒60次AF/AE追蹤檢測及20張/秒無黑屏高速連拍。這款相機的預計售價為1200美元（約8247元人民幣），將於今年8月上市。

Sony RX100M7正式發佈！

除了前面所說的一系列硬參數之外，RX100M7在拍照時支持“即時追蹤”以及人和動物的“即時眼部對焦”功能，同時在影片拍攝中也可進行即時眼部對焦，並且支援視頻豎拍資訊記錄，便於手機豎屏觀看。另外在介面方面新機加入了麥克風介面，為vlog視頻創作提供了更多便利。可以說這是一台能夠同時滿足高速抓拍、視頻錄製及vlog記錄需求的全能機型。我們來看看這款相機的具體規格：

感測器：約2010萬有效圖元的1英寸堆疊式CMOS 處理器：BIONZ X 鏡頭規格：等效24-200mm F2.8-4.5 對焦系統：“357點相位+425點對比度”對焦，拍照、視頻均支援人眼追蹤 快門範圍：30 - 1/2000 s（電子快門最高可達1/32000s） 感光度範圍：ISO 125 - 12800 連拍：20張/秒無黑屏高速連拍，“單次連拍模式”下90張/秒（只可拍7幀） 視頻性能：支援4K HDR（HLG）錄製，全圖元採集，最高4K 30P、全高清120P 機身尺寸：約102 x 58 x 43 mm 機身重量：約302g 電池續航：NP-BX1電池，滿電續航預計260張，支持USB供電 機身介面：USB、HDMI、麥克風 螢幕及取景器：3英寸123萬畫點翻轉觸控屏、236萬畫點彈出式電子取景器 其他配置：支持Wi-Fi、藍牙及NFC 預計售價及上市時間：1200美元（約8247元人民幣），今年8月上市

時隔僅一年左右時間，Sony RX100系列再次迎來了更新，全新的RX100M7在性能上可以說是一台“無死角”的產品，無論是對焦、連拍、視頻都做到了業內頂級水準，尤其是其號稱“A9同級別”的對焦能力，甚至已經超過了市面上大多數微單類機型。

另外，這款機型的上市價格並沒有像之前諜報中所說“萬元級”那樣誇張，美元售價折合人民幣約8200元左右，和上一代RX100M6的上市價格基本一致。面對這樣一台“高速抓拍+高性能視頻”的強悍小卡片，各位讀者們又有怎樣的看法呢？歡迎大家在評論區與我們留言互動~

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