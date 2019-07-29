【手機行情】LG G8s Thin Q香港水貨評測　雙卡版港幣六千有找

LG 早前已宣佈2019年不會在香港推出任何智能手機，簡單講今年除了 V40 ThinQ 之外就唔會有新機出。不過無行貨 LG 粉絲又點算？近日先達出現了 LG G8s ThinQ 的水貨，首批叫價唔洗6千。

話說 LG G8s Thin Q 早前已計劃於香港上市，不過基於市場競爭激烈，官方決定將手機上市計劃擱置。而水貨 LG G8s Thin Q 就在這個時間登陸香港，正正取代沒有 LG 行貨的日子。據了解首批 LG G8s ThinQ 單卡版叫價為$5,880，至於雙卡版為$6,580，並提供黑及藍兩色。

LG G8s ThinQ 外型設計與 LG G7 ThinQ 相似，機身仍舊採用 Boombox 音設計，並支援 IP68防水及 MID – STD – 810G 軍規規格，並提供紅﹑黑及藍三色。至於規格方面，LG G8s ThinQ 就採用6.2吋18.7:9屏幕(2248 x 1080)，配備 Snapdragon 855處理器，LG G8 内建6GB RAM + 64GB ROM，搭載1600萬像廣角 + 1200萬像 + 1200萬像長焦鏡，電池容量為3550mAh。

LG G8s ThinQ 外型設計與 LG G7 ThinQ 相似。（Mobile Magazine提供）

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載】

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