台灣旅遊好時機？中國暫停赴台簽證【快速過關及三送一機票攻略】

台灣（Taiwan）跟日本一樣，被不少香港人視為自己的「鄉下」。不過台灣始終屬於亞洲區旅遊熱門地點，消費合理之外，友善的民風更令不少朋友樂而忘返，旺季去台灣其實都頗為擁擠。不過，中華人民共和國文化和旅遊部近日就宣布，8 月 1 日1暫停 47 個城市大陸居民赴台灣個人遊試點。旺季唔使迫？是時候去台灣了！

中華人民共和國（簡稱中國）文化和旅遊部在官方網頁發出「海峽兩岸旅遊交流協會關於暫停大陸居民赴台個人遊試點的公告」，是鑒於當前兩岸關係，決定自 2019 年 8 月 1 日起暫停 47 個城市大陸居民赴台個人遊試點。翻譯作廣東話，即是會暫停 47 個城市大陸居民赴台灣自由行簽證的辦理。

台灣是不少香港朋友旅遊的熱門地點，中國近日暫停簽發赴台自由行簽證，香港的朋友可會更有興趣近期赴台旅遊？（多維新聞）

中國自 2011 年開始，開放台灣自由行，現時全中國總共開放 47 個城市，以上公布意味著全中國一般旅客將暫時無法以個人身份前赴台灣旅行。部分台灣媒體、大陸的微博自媒體估計約暫停簽發半年，未來半年赴台的大陸旅客相信將減少接近 70 萬人次。不過，微博帳號「台灣自由行達人」就表示，已辦赴台個人簽注（簽證）且在有效期內暫不受新政影響。

以上資訊似乎跟香港人沒有太大關係，不過若果未來半年前赴台灣的旅客減少，對於喜歡台灣的朋友來說，絕對是計劃旅遊的好時機！大家聽到有關消息，開心到希望這個周末就起行？不用怕，入台證網上申請其實非常簡單，而且如常常前往台灣旅行的人士，更可以申請「常客證」快速過關。以下就是我們早前為大家準備的教學：

入台證2019網上申請教學．遊台灣必備常客證快速通關3分鐘即入境

若果各位朋友心繫香港，近期周末都是希望野餐為主，宅民黨亦提一提大家，台灣觀光局在 2019 年正在舉行台灣三送一機票的活動，由即日起至 8 月 31 日期間，經由香港或澳門入境台灣旅遊 3 次以上（即第 4 次時）的旅客即可參加，申請日期截至今年 9 月 30日前。以下就是申請方法：

【台灣三送一機票】2019 最新申請教學！6 步簡單拎走免費機票