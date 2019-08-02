小米 A3 配原生 Android 中階規格入門價唔使兩千　一手速測

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小米 A3 預載 Android One 作業系統，是廠方第三度打正招牌跟 Google 合作推出的原生 Android 系統手機，可以第一時間獲得更新，硬件上更加是首台配備中階 Snapdragon 665 AI 處理器的手機，入手居然唔使兩千銀，即刻一手速測！

小米 A3 這台預載 Android One 系統的手機，以中國版小米 CC9e 的硬件為基本，是首台（跟小米 CC9e 同期）配備 Snapdragon 665 處理器的手機。這一枚 S665 是 Qualcomm 專為中階手機而設，支援 AI 運算的處理器，小米 A3 卻令人意外僅以 $1,799 開賣，屬於近期非常抵玩的一台作品。

小米 A3 配備 6.088 吋水滴型屏幕，比近期主流手機稍為小巧。（區慶威攝）

小米 A3 配備 6.088 吋 16：9 水滴型 Super AMOLED（解像度 720 x 1560），機身比現時主流手機稍為細小，單手操作感覺非常討好。A3 更設有屏下指紋感應，反應速度及準確性更加不輸早前推出的小米 9，基本上已經跟傳統指紋感應沒有太大分別。這些新功能出現在這個價位的手機上，實在令人意外。

小米 A3 全面睇（按圖放大）

小米 A3 用上 Super AMOLED 屏幕，屏佔比接近 80%。（區慶威攝）

香港由於沒有 Pixel 系統手機的關係，Android One 系統是最接近 Google「親生仔」待遇的產品。而小米 A3 預載的是最新的 Android 9 Pie 版本，不過因為使用原生 Android 的關係，部分小米系統原本的功能，好像通話錄音就未有出現在這台手機之中。

以小米 A3 拍攝背光的宅民黨主播呀脆（光圈 f/1.79、快門 1/50、ISO 112），人像對焦準確，雜訊處理非常不俗。（區慶威攝）

不過小米 A3 的拍攝功能就保留了不少小米近期的殺著。其中主鏡頭分別為 4800 萬像主鏡頭（f/1.79、1/2 吋感光元件、1.6μm 4 合 1 Super Pixel、PDAF）、800 萬像素超廣角鏡（f/2.2、FF、FOV 120°）及 200 萬像素景深鏡頭，除支援 AI 場景拍攝、雙鏡頭人像景深拍攝外，亦支援類似 Huawei 手機 AIS 的手持夜景模式。

小米 A3 三鏡夜拍效果（按圖放大）

至於前鏡方面，由於小米 A3 的中國版本小米 CC9e，另外設有美圖訂製版，雖然普通版 CC9e 未有加入美圖軟件，不過 3200 萬像素的自拍鏡頭（f/2.0、FF、FOV 79°），跟主鏡同樣使用 1.6μm 4 合 1 Super Pixel 設計，同樣可以配合 AI 輔助拍攝，而且更加入小米自家的美顏功能；記者稍後會為大家再詳細測試 A3 的自拍表現。

小米 A3 在《PUBG》預設可以高清畫質進行，令人意外。（截圖）

遊戲進行過程亦流暢。（截圖）

香港版本的小米 A3 配備 4GB RAM + 128GB ROM，在 Snapdragon 665 處理器加持下，進行《PUBG》竟然預設以高清畫質進行，而且遊戲過程非常順暢，在兩千樓下價位的手機中，似乎沒有接近水平的對手。手機更配備 4,000mAh 大電池，機身重量及厚度依然維持 173.8g 及 8.475mm，一點都不會覺得累贅。

小米 A3 將會在 8 月 2 日中午 12 時正式開賣，對預算不多的朋友來說，絕對是一台非常抵玩的產品。

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