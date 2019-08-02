小米 A3 配原生 Android 中階規格入門價唔使兩千　一手速測

小米 A3 預載 Android One 作業系統，是廠方第三度打正招牌跟 Google 合作推出的原生 Android 系統手機，可以第一時間獲得更新，硬件上更加是首台配備中階 Snapdragon 665 AI 處理器的手機，入手居然唔使兩千銀，即刻一手速測！

小米 A3 這台預載 Android One 系統的手機，以中國版小米 CC9e 的硬件為基本，是首台（跟小米 CC9e 同期）配備 Snapdragon 665 處理器的手機。這一枚 S665 是 Qualcomm 專為中階手機而設，支援 AI 運算的處理器，小米 A3 卻令人意外僅以 $1,799 開賣，屬於近期非常抵玩的一台作品。

小米 A3 配備 6.088 吋水滴型屏幕，比近期主流手機稍為小巧。（區慶威攝）

小米 A3 配備 6.088 吋 16：9 水滴型 Super AMOLED（解像度 720 x 1560），機身比現時主流手機稍為細小，單手操作感覺非常討好。A3 更設有屏下指紋感應，反應速度及準確性更加不輸早前推出的小米 9，基本上已經跟傳統指紋感應沒有太大分別。這些新功能出現在這個價位的手機上，實在令人意外。

小米 A3 全面睇（按圖放大）

小米 A3 用上 Super AMOLED 屏幕，屏佔比接近 80%。（區慶威攝）

香港由於沒有 Pixel 系統手機的關係，Android One 系統是最接近 Google「親生仔」待遇的產品。而小米 A3 預載的是最新的 Android 9 Pie 版本，不過因為使用原生 Android 的關係，部分小米系統原本的功能，好像通話錄音就未有出現在這台手機之中。

以小米 A3 拍攝背光的宅民黨主播呀脆（光圈 f/1.79、快門 1/50、ISO 112），人像對焦準確，雜訊處理非常不俗。（區慶威攝）

不過小米 A3 的拍攝功能就保留了不少小米近期的殺著。其中主鏡頭分別為 4800 萬像主鏡頭（f/1.79、1/2 吋感光元件、1.6μm 4 合 1 Super Pixel、PDAF）、800 萬像素超廣角鏡（f/2.2、FF、FOV 120°）及 200 萬像素景深鏡頭，除支援 AI 場景拍攝、雙鏡頭人像景深拍攝外，亦支援類似 Huawei 手機 AIS 的手持夜景模式。

小米 A3 三鏡夜拍效果（按圖放大）

至於前鏡方面，由於小米 A3 的中國版本小米 CC9e，另外設有美圖訂製版，雖然普通版 CC9e 未有加入美圖軟件，不過 3200 萬像素的自拍鏡頭（f/2.0、FF、FOV 79°），跟主鏡同樣使用 1.6μm 4 合 1 Super Pixel 設計，同樣可以配合 AI 輔助拍攝，而且更加入小米自家的美顏功能；記者稍後會為大家再詳細測試 A3 的自拍表現。

小米 A3 在《PUBG》預設可以高清畫質進行，令人意外。（截圖）

遊戲進行過程亦流暢。（截圖）

香港版本的小米 A3 配備 4GB RAM + 128GB ROM，在 Snapdragon 665 處理器加持下，進行《PUBG》竟然預設以高清畫質進行，而且遊戲過程非常順暢，在兩千樓下價位的手機中，似乎沒有接近水平的對手。手機更配備 4,000mAh 大電池，機身重量及厚度依然維持 173.8g 及 8.475mm，一點都不會覺得累贅。

小米 A3 將會在 8 月 2 日中午 12 時正式開賣，對預算不多的朋友來說，絕對是一台非常抵玩的產品。