【選民登記 2019】臨時選民登記冊網上查詢教學　25日前截止上訴

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【選民登記 2019】臨時選民登記冊已在 8 月 1 日公布，2019 年度的準選民已經可以在網上查詢自己是否成功登記，以及可投票的地方選區和區議會選區。今年亦有議員發現有不正常的登記情況，再根據以往有選民被更改個人地址和「被盈記」的情況，為了選舉的公正性，所有人都應該查詢個人的選民登記資料。查詢的步驟非常簡單，筆者現以圖輔助，幫大家了解自己的選民資料。

查閱臨時選民登記冊

2019 年臨時選民登記冊已於 8 月 1 日發表，所有人都可以用個人的資料，包括香港身份證號碼﹑中英文名﹑中文姓名電碼，進入選舉事務處查詢選民登記資料。中文姓名電碼可以在香港身份證上找到。成功登入系統後，就能看到自己是否已在臨時選民登記冊內，以及個人姓名﹑登記住址﹑立法會地方選區等資料。如登記不果，就會進入 2019 年取消登記名單內，如你是個人決定取消選民身份的話，正常則會看到自己進入這個名單，如不是，那就要向選擇事務處上訴。

選民登記 2019：選民資格會被 DQ？教你網上即查自己選民登記資料
【選民登記 2019】手機﹑電腦登記教學！3 分鐘簡單完成

網上查詢臨時選民登記冊登記資料教學：

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選民資料網上查閱系統（按此進入）

杜絕「被登記」問題

查閱選民登記冊是非常重要，不論選民或非選民其實都要做，早前民主黨中西區區議員甘乃威，就接受到市民求助，指個人資料被盜用登記為選民。以往也多次出現「種票」﹑「幽靈票」﹑老人院院友「被登記」選民的情況。因此，登記了選民的必須查詢登記的地址是否正常（影響到可投票的選區）。大家亦可協助親友查詢（即使沒有自己登記成為選民），看看個人身份有沒有被盜用的問題。同樣，如出現「被登記」的話，就要向選舉事務處上訴。

上訴期查冊

由 8 月 1 日至 25 日，選民可以向選舉事務處上訴，包括對臨時選民登記冊內所載的資料的更改和反對將某人登記在正式選民登記冊為選民等。如果大家發現自己登記的資料不正確，就要親自於 8 月 25 日前，將申索通知書或反對通知書送到選舉登記主任在以下地址的辦事處：

香港灣仔港灣道25號海港中心10樓選舉事務處；或

九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心13樓選舉事務處

上訴期查冊（按此進入）

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