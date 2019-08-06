Samsung Galaxy Note 10 傳聞總匯　首次推大細屏幕雙尺寸選擇

Samsung 將會在香港時間 8 月 8 日的凌晨於美國紐約舉行新品發布會，雖然尚有幾日時間，但今次這一部旗艦機的各方面資料如設計、規格等都已經在網上流出，如果不想要半夜起來看直播，先看看這篇文章「預習」一下也未嘗不可！

首次推出兩個尺寸版本

Galaxy Note 系列一直作為 Samsung Galaxy 智能手機家族當中的大芒機存在，多年來每代只有一個尺寸推出。然而來到 2019 年的 Note 10 這一代，就有多個消息力證 Samsung 將會推出兩個不同尺寸的 Note 10，分別為 6.3 吋屏幕的 Galaxy Note 10 以及 6.8 吋屏幕的 Galaxy Note 10+。

早前在網上流出的模型機，放在一起讓大家有個大概的對比

兩部機除了屏幕尺寸不同以外，預計 Note 10+ 會有更大容量電池，並且會加入 Note 10 沒有的 ToF 鏡頭、用於拍攝更佳的人造散景相片。

今代的前置鏡頭依然為「屏中鏡」，不過位置就應會改至屏幕正中上方

另一方面，外殼廠亦是早期的洩密者之一，幾個月前就已經上載了裝上外殼的 Note 10、Note 10+ 的電腦宣傳圖片，留意在主鏡頭模組旁有多兩個孔洞的，就是加入 ToF 鏡頭的 Galaxy Note 10+。

繼續採用 Snapdragon 855 處理器

在硬件規格方面，一如過往的 Galaxy 系列手機，Samsung 將會因應市場不同而推出不同處理器版本，在香港登場的如無意外將是配置 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，而歐美版本則有機會是 Samsung 自家的 Exynos 9825。

雖然目前最強的 Qualcomm 處理器為早前隨 ASUS ROG Phone II 登場的 Qualcomm Snapdragon 855 Plus，然而有消息指 Samsung 並不會將之用在 Note 10 系列身上，除了 Note 10 系列定位並非遊戲用機，亦有指 Samsung 不想要 Exynos 版本的運算能力與 Snapdragon 版本相差太多。

隨時有 5 個顏色機身選擇？

與 Galaxy S 系列不同，Samsung Galaxy Note 10 的定位偏向專業、商務，故一向在機身顏色都傾向較為保守，不過傳聞今次 Samsung 打算在傳統的配色以外加入更多顏色，除了最基本的黑、白，另外應該會有近年十分流行的幻彩顏色，最新更有流出指 Samsung 已為 Note 10 系列預備了紅、藍新色。

Samsung 為 Galaxy S10e 推出的鶯黃色獲得不少好評，不知玩色策略能否為 Samsung Galaxy Note 10 系列帶來更多買家？

刪走 3.5mm 耳機插槽

自 Apple 在 iPhone 7 刪走了 3.5mm 耳機插槽之後，不少手機廠都有跟隨，但 Samsung 傳了幾年仍然繼續保留 3.5mm 耳機插槽，直至今年的 S10 系列依然如此。

不過來到 2019 這一代，據說不論是 Note 10 還是 Note 10+，都將不會配置 3.5mm 插槽，將音效輸出功能整合至 Type-C 插槽，並「仿效」Apple 為用戶隨機附上 Type-C<-> 3.5mm 的 Dongle。

S Pen 新增 Air Gesture

Note 系列除了「大」以外，其專用觸控筆 S Pen 亦是固有的賣點之一，每代都總會新增一些新噱頭，而 Note 10 系列的 S Pen 就傳聞會加入凌空操作的 Air Gesture 動作支援，讓用戶在傳統的觸控屏幕之外有更多的操作方法。

在 Note 5 年代，S Pen 已加入了隔空啟動的選單 Air Command，但可以紀錄連貫動作的話，就是 Note 10 這一代全新加入。

推出日期及售價

在美國時間 8 月 7 日的發表過後，傳聞 Samsung 最快會在 8 月 23 日舉行全球上市發布會。

據網上資料所得，較細尺寸的 Galaxy Note 10 或只有 256GB 容量版本選擇，歐洲定價約為 USD＄949 左右；而 Note 10+ 則會有 256GB 以及 512GB 容量選擇，售價分別為 USD＄1099 歐羅及 USD＄1199 ，換言之整個系列大概以＄7500 港幣起步，最高價亦未曾破萬，似乎比起想像中便宜一點？

