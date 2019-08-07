萬能 key Pepe 玩埋外置充電器　搞鬼表情配合潮語　嘲諷度滿分

Pepe the Frog（佩佩蛙、青蛙佩佩﹑Frog Pepe），由 Matt Furie 的漫畫中誕生，在 4chan﹑Tumblr，到現在 Whatsapp 推出 sticker 後，終於在香港爆紅。青蛙頭人身的 Pepe 利用古怪調皮的表情，表達出各式各樣的感受和意思，深深俘虜了極多的網民。Pepe 開始由網絡走到現實，推出公仔 和 Print Tee 等，現在也走到電子產品上，成為外置充電器的圖案。一邊傳送 Pepe sticker，一邊用 Pepe 尿袋，風頭一時無兩。

Pepe 外置充電器

由 Infinity 推出的 Pepe 外置充電器（尿袋），目前推出了共四款，都是大家在 sticker 上常見的 Pepe 圖案，不過尿袋上不只有 Pepe，更加入了一些潮語﹑對白來配合 Pepe 的表情。筆者是一個 Pepe 的重度中毒者，雖然加上潮語可能會令人更易產生共嗚，不過還是覺得 Pepe 最出色的地方是他的表情動作，無須要文字再為他解釋，每個人看到都很容易感受到圖案帶來的意思，甚至可以有多個解讀方法。所以尿袋上的文字部分，筆者是有保留的，但 Pepe 圖案真的非常高質，希望將會可以推出更多款式。

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Pepe 世界第一

現在筆者的 Whatsapp sticker 就只留了 Pepe，喜怒哀樂，沒一個情緒可以難得到他。招牌的鬼異笑容和傷心表情，更是令人難以自拔。大家又想那一款 Pepe 可以出現在尿袋，或者是其他產品上呢？筆者認為，Pepe 已經可說是貼圖界的「KOL」，人氣直迫美﹑日經典卡通人品。

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外置充電器規格

型號為「PEPE G12」，使用鋼化玻璃外殼，正面只有 Pepe 圖案﹑品牌 logo 和電量顯示，尚算精簡。具有特大電量達 12000mAh，而尿袋只有 11mm厚，尺寸: 143.5 x 70.5 x 11.5毫米，重量 190g，便攜性高。以 USB 和 Type-C 輸出，Micro USB 和 Type-C 輸入。顏色則跟據 Pepe 圖案而定，同一款圖案也就只有一款顏色選擇。

資料來源：Infinity