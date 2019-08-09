華為鴻蒙 HarmonyOS 正式發布　開源平台全產品支援挑機 Android

華為鴻蒙 OS（HarmonyOS）正式在剛舉行的華為開發者大會 HDC2019 以開源平台方式登場。到底鴻蒙 OS 有什麼特別之處，Huawei 會否放棄使用 Android 平台？預載鴻蒙 OS 的產品最快什麼時候登場？以下就為大家作第一手速報。

華為鴻蒙 OS 在剛舉行的華為開發者大會 HDC2019 中，以開源平台方式正式登場。HarmonyOS 就是鴻蒙的國際版名稱，是首個建基在微內核 microkernel 架構的作業平台。簡單點說，HarmonyOS 就是以多個小型的程式核心，取代現時 Android 以 Linux 作為核心，程式代碼太過龐大的缺點，解決不同的智能產品，以不同 OS 運作的碎片化問題，發展出一個可以應用在不同類型硬體上的統一 OS。

鴻蒙 OS 對應不同智能硬件

Google 及 Apple 旗下分別都有 4、5 個平台，去對應手機、桌面電腦、平板、智能手錶等不同硬件，而鴻蒙 OS 就是一款可以同時應對不同種類硬件的平台，開發者毋須再為不同產品的轉換進行開發，Apps 一樣可以順利過渡。

不同硬件視為同一個 OS 的不同輸出

鴻蒙 OS 在運作上，不再將每一種硬件作獨立處理，而是將同一個用戶的不同硬件，視為同一個 OS 之下的不同輸入及輸出部分。協同運作的概念，跟 Apple 在 macOS 及 iOS 上的 Hand Over 非常類似。

比 Android 更高效率

Android 平台沿用 Linux 的內核調度機制，資源以公平調度方式分配到不同的 Apps。Huawei 就以路面情況作比喻，指較快的 Apps 會因為較慢的 Apps「塞車」而影響效率。而 HarmonyOS 就好似有快慢線分隔的公路，快慢程序有不同的優先權，令整體效率提升。

無法 Root 更安全

針對 Android 平台內核一旦成功被 Root，系統就變成無掩雞籠的情況，HarmonyOS 以多個微內核互相隔離，處理不同權限，令系統更加安全。

全面支援 Android Apps

配合 Huawei 早前推出的 ARK 方舟編碼器，開發者可以輕易將 C/C++、Java、JS、Kotlin 等程式語言轉換為 HarmonyOS 版本，換言之不論是 Android、Linux 或者 HTML5 的 Apps，都可以在一至兩日內轉換為 HarmonyOS版本。

最快幾時推出？

預載鴻蒙 HarmonyOS 的 SmartTV 將會在開發者大會之後一日，即是 8 月 10 日正式發布。而在 2020 年，HarmonyOS 2.0 將會支援電腦、智能手錶及智能車輛等產品。而 2021 年 HarmonyOS 3.0 將會進入耳機、智能揚聲器，及進一步進入 VR 等產品市場。

蹺起 Android？

Huawei 表示，考慮到生態圈合作伙伴的關係，將會繼續以 Android 作為智能手機的平台。但萬一 Huawei 無法繼續使用 Android 的時候，鴻蒙 HarmonyOS 就可以立即上場。果然非常之 Harmony 呀！