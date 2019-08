【翻譯筆實測】網易有道詞典筆！一支筆換「專注」已值回票價

無論是要備戰初、高考的中學生,還是要面對四六級的大學生,亦或是在準備IELTS的準留學生,英語始終是逃不掉的一個科目。而對於英語學習來說,詞彙量的積累又尤為重要。早前就有讀者在我們後台留言,問詞典筆到底好不好用,值不值得買。今天我們就拿到了剛發布的網易有道詞典筆 2.0 來實測一下,順便講一講在 AppSo 看來,詞典筆好不好用。

網易有道詞典筆 2.0,手機翻譯 app 和紙質詞典大比拼

要翻譯、查單詞可用的工具有很多,可以是傳統的紙質詞典,可以是電子詞典,也可以是手機。那麼到底花錢去買個詞典筆值不值?其實值不值是一個很主觀的問題,不同的人有不同的標準。所以,我們只能告訴你,花錢買個詞典筆,對比起各種不用錢的方法,到底好在哪裏。

而要徹底地說清楚詞典筆好在哪,我們可以將查單詞、翻譯這件事拆分成不同的需求,然後各自聊聊不同方法間的優劣。

翻譯速度

高效學習換言之就是要把時間都花在刀刃上。所以查單詞的速度當然越快越好。

對於傳統的紙質詞典來說,需要按照字母順序逐個檢索。而手機 app 和詞典筆只需要一拍或者一掃就可以了,顯然更加方便快捷。

當然,口說無憑。我們還是做了一次試驗,用這三種方法查同一個單詞,更直觀地體現出兩者的差距。

從我們自己的試驗結果得出,查一個單詞,使用紙質詞典的話需要 33 秒,手機 app 需要 15 秒,而使用詞典筆只需要 4 秒鐘。 結論:所以從速度上來說,詞典筆排第一,紙質詞典排最後。 得分:紙質詞典 1 分,手機 app 3 分,詞典筆 5 分。

查詞體驗

用紙質詞典搜索的體驗有多落後,相信從上面的動圖都能體現出來了,就不用我多說了吧。

那麼用手機 app 又怎樣呢?毫無疑問,用手機搜索的體驗,明顯會比用紙質詞典要方便得多。但實際上,如果你是手動輸入的話,那麼你就得逐個字逐個字地打。而如果你是通過拍照識別的話,你也要進行對焦、裁圖等步驟才能得出翻譯。

當用戶需要查詞時,只要詞典筆在開機狀態下,將筆頭對准單詞一掃就可以了,甚至連一個按鍵都不用按(Appso提供)

至於詞典筆掃詞的使用方法就真的是簡單粗暴了,而且很符合使用直覺。當用戶需要查詞時,只要詞典筆在開機狀態下,將筆頭對准單詞一掃就可以了,甚至連一個按鍵都不用按。用起來就像是學生時代用的塗改帶、熒光筆一樣。

另外,由於詞典筆其實也是採用 OCR 來實現識別,所以在使用的角度上是有要求的。不過以網易有道詞典筆 2.0 為例,它支持與水平面夾角 60 度到 90 度進行識別。

可別小看這 30 度的可動範圍,其實通過 OCR 識別要做到這一點並不容易。除了需要硬件支持以外,在算法上也要通過不斷的優化才能保證識別的準確率。而這個角度範圍,其實已經覆蓋了絕大部分人用筆的習慣角度了,這也大大降低了用戶的學習成本。

總結:紙質詞典最為落後,手機 app 相對方便,詞典筆最為簡單。 得分:紙質詞典 1 分、手機 app 3 分、詞典筆 5 分

識別精準度

對於識別精準度這一部分來說,紙質詞典似乎還是沒什麼可以說的必要。因為只能逐個單詞地去查,所以也不存在出現錯誤的情況。

但是對於手機 app 和詞典筆來說就不太一樣了,因為這兩者都支持整句翻譯,所以在識別精準度上還是可以探討一下的。

首先對於手機 app 來說,如果是手動輸入,也是基本不會出現問題的。如果是使用圖像識別,純文本識別準確率是挺高的,但是如果遇到一些帶有插圖的文章,通過裁圖無法去掉的話,就有可能會出現識別錯誤的情況了。

那麼對於詞典筆來說,因為是手動進行掃描。所以完全可以避開所有文中的插圖。另外由於筆頭本身自帶補光燈,所以即使在暗光的環境下,也能準確地識別出文本。

但是我們也發現了詞典筆整句翻譯的一個問題,就是不能跨行翻譯。一旦掃完第一行把筆抬起後,即使整個句子還沒有掃完,詞典筆就會默認掃描結束直接進行翻譯,而無法連上在下一行的後半句。

不過,據有道的官方說法,日後將會通過 OTA 升級來解決這個問題。

不過有一點還是做得不錯的,就是除了紙張之外,對於布面、瓶身等材質它也是能夠準確地識別文本的。這對於一些經常被家裏長輩揪住問家裡的進口保健品是什麼、怎麼吃的同學來說,就十分實用了。

另外,我們還針對不同字號、不同字體,進行了測試,而結果顯示,基本在書籍、雜誌、書本會出現的字體和字號都能夠精確識別,即使是一些特殊的手寫體,對這支翻譯筆來說都沒有任何壓力。

總結:在這一部分手機 app 和詞典筆各有優劣,但整體體驗都十分不錯。 得分:紙質詞典 1 分,手機 app 4 分,詞典筆 4 分。

翻譯準確性

對於單個詞彙來說,無論是紙質詞典、手機 app 還是詞典筆都能顯示出釋義以及詞性。但是由於詞典筆的屏幕面積比較小,所以並不會顯示例句。另外,在發音上,手機 app 與詞典筆都能夠分別提供美式和英式的真人發音供用戶學習,至於紙質詞典,就只能靠音標咯。

而對於整句翻譯來說,其實就更考究翻譯能力了。詞典筆在翻譯整個句子的時候都採用有道自家的有道神經網絡翻譯技術。簡單來說就是在翻譯整句的時候會更加的自然,語義語序也會更加準確。

當然我們也找來了一些英文諺語進行測試,比如︰

Nothing is impossible to a willing heart.

Lost years are worse than lost dollars.

Seeing is believing.

手機 app 和詞典筆翻譯出來的絕大部分結果都能夠貼近中文的習慣用法,甚至像「Seeing is believing.」這一句還能夠得出「眼見為實」的翻譯結果。

總結:在這個部分其實表現最好的應該手機app,而詞典筆則因為缺少例句的顯示稍遜一籌,但是在整句翻譯上基本不分伯仲,如果對比起其他沒有神經網絡翻譯技術作為輔助的app 的話,詞典筆在長句的翻譯上還會更出色一些。 得分:紙質詞典 2 分、手機 app 5 分、詞典筆 4 分。

生詞收藏、導出

為什麼會把收藏這個功能單獨拎出來作為一個評比維度?因為對於學習來說,尤其是語言學習。當你查出了一個生詞是什麼意思之後,可能你只掌握了它的 20%。而剩下的 80%,則需要你不斷地進行複習、鞏固、應用才能夠掌握。所以歸納收藏功能有沒有做好,是衡量一款學習類硬件或者軟件一個很重要的指標。

對於收藏生詞這件事來說,顯然靠的是手動摘抄到生詞本上。

但現在的手機 app 和詞典筆就相當方便了,當你查完一個生詞後,覺得需要收藏的,無論是 app 還是詞典筆,都能夠進行一鍵收藏。想要復習的時候也能夠輕鬆地導出收藏記錄,顯然比起以前要更為高效了。

總結:新技術顯然比老一套的方法要來得更高效一些,而對於手機 app 和詞典筆兩者之間來說,則不分伯仲。 得分:紙質詞典 1 分、手機 app 5 分、詞典筆 5 分。

以上就是我們把翻譯剖開成五個需求作為不同的維度來對不同方法進行測試所得出的結果。我們也把各個環節的得分情況製作成了雷達圖,以更直觀地查看不同方法之間的優劣。而從結果中我們可以看到,手機 app 和詞典筆比起傳統使用詞典顯然在各個方面都已經有明顯的優勢了。

但是對於手機 app 和詞典筆來說,各個環節間的差距不太大,頂多就在掃描速度和掃描體驗上會領先得多一點。不過我其實還是推薦有學習需求的用戶,尤其是學生群體,去購買一支詞典筆。

為什麼?

因為詞典筆能夠提供一樣對於學習來說很難得但卻又很重要的東西:專注。

提供「專注」是教育類硬件最大的性價比

畢業剛好滿一年的我,對於大學時候的學習,依然有比較深刻的記憶。而在這一年時間裡面,我也見過了很多主打教育市場的軟硬件產品。當中絕大部分給我的印像是:跑偏了。

有不少產品為了提高所謂的「性價比」,提高產品的差異化,往往會在產品中加入很多與學習並不相關功能。

這其實不就是本末倒置麼?

我認為一款教育類產品,最大的性價比其實就只在於幫助學生保持學習的專注,提高學習的效率。能做好這兩點,並且能夠很好地解決學生學習上的某一項需求,其實也就足夠了。這對於 K12(學前教育至高中教育)的這些自製能力還比較弱的學生來說,尤其重要。

而我手上這支網易有道詞典筆 2.0 則是我認為少數能夠真正意識到這一點的教輔類硬件。

首先它沒有過多的功能,完全就是為了翻譯而生。其次支持離線翻譯,也就是說,你甚至連網絡都不需要。最後它體積輕巧,大小跟一支熒光筆差不多,放在書包筆袋中,有需要就拿出來用,相當方便。

而這些不正是一個學生真正需要的東西嗎?

所以回到最初的那兩個個問題:

好不好用?值不值得買? 好用,也值得買。畢竟拿著手機,你能把控住自己不去刷個微博、刷個朋友圈嗎?

【本文獲「AppSo」授權轉載,原文:花錢買個詞典筆到底值不值?】