2010至19年．十年最經典最貴相機排行榜！Canon、Nikon、Sony等

每年影像行業都會發布多款相機，奧運年前後更是會扎堆上市。每當有新相機上市，攝影愛好者除了會關注其性能之外，還會關注它的售價，買得起才是最重要的。今天，筆者就為大家總結從2010年到2019年這十年間，每年最貴的一台相機是誰，這些相機具有什麼樣的賣點，它們是在什麼背景下推出的。

2010年-2019年，每年上市售價最高的相機是誰？

我們的最貴相機排行榜，不會統計哈蘇（Hasselblad）、徠卡（Leica）、飛思（Phase One）等距離大家很遠的品牌，否則每年最貴的相機都是哈蘇、飛思和徠卡的競爭，沒意思。

2010年-2019年，每年上市售價最高的相機是誰？（中關村在線）

2010年，Olympus奧林巴斯E-5單反，上市售價11600元

2010年，剛過完2008奧運年不久，實際上對於影像行業來說，已經進入小年。但是這一年，發布了我們看來幾款很經典的機型。比如Nikon尼康D7000、Nikon尼康D3100、Canon佳能550D、Canon佳能60D、Sony索尼A450、Sony索尼A5 80、Pentax賓得K-5等等。而2010年最貴的相機，是Olympus奧林巴斯E-5。實際上2010年最貴的相機應該是Pentax賓得645D，4000萬像素的Kodak柯達CCD傳感器設計，但是這款中畫幅實在是與消費者距離太遠，因此我們就不算在內了。

奧林巴斯E-5單反相機是當時的旗艦（中關村在線）

Olympus奧林巴斯E-5不用想就是一款M4/3畫幅的單反相機，因為時至今日Olympus奧林巴斯依舊堅守著M4/3畫幅，它們認為M4/3畫幅才是最好的傳感器尺寸。在2010年，Olympus奧林巴斯E-5是當時的旗艦機型，具有1230萬像素。

這個旗艦相機的像素在當時也不算是什麼特別的，比如Nikon尼康D7000擁有1600萬像素，Pentax賓得K-5也有1620萬像素，Canon佳能60D則是搭載了1800萬像素。另外，對於Olympus奧林巴斯E-5的M4/3畫幅傳感器而言，鏡頭的轉換係數是2，也就是50mm的鏡頭連接在E-5機身上，實際等效焦距是100mm。E-5設計的SD和CF雙卡槽在當時確實非常實用的配置，不過D7000的雙SD卡槽也不甘示弱。

在當時，11600元購買M4/3系統的旗艦也是需要很大的勇氣，畢竟當時這個價格可以賣到尼康D300s這個級別的APS-C畫幅旗艦單反相機。

2011年，Canon佳能1D X單反，上市售價41999元

2011年，是2012年奧運會的前夕，也算是影像界的大年。這一年的影像界，迎來了大更新，更新的新品數量多達40款，其中Hasselblad哈蘇H4D-200MS、Phase One飛思IQ180、Leica徠卡M 9-P我們就暫時排除在外了。

2011年，也出現了很多經典的型號，比如Canon佳能600D、Canon佳能1100D、Nikon尼康D5 100、Nikon尼康V1、Nikon尼康J1、Sony索尼NEX-7、Sony索尼NEX-5N、Sony索尼NEX-3C、Sony索尼A77、Olympus奧林巴斯E-P3、Pentax賓得Q、Casio卡西歐TR-100、Fujiflim富士X10、Ricoh理光GRD4、Panasonic松下G3、Panasonic松下GF3、Sigma適馬DP2x等等，太多了不一一列舉了。其中最貴的相機，是Canon佳能1D X單反相機。

佳能1D X單反相機（中關村在線）

在2011年的40款新品相機中，還有包括了Samsung三星NX200、Samsung三星MV800、BenQ明基GH700和BenQ明基LM100，當時三星和明基都還在為了相機事業而奮鬥。Casio卡西歐自拍神器TR-100也剛剛起步，還沒有開始大紅大紫，價格炒上天。影像行業還是百家爭鳴的狀態。

Canon佳能1D X單反相機採用了1800萬全畫幅傳感器設計，因此升級之後不需要再考慮鏡頭轉換係數的問題。這種奧運機型主打的並不是像素，而是對焦性能、連拍性能和高ISO控噪能力。1D X提供了61點對焦系統，包含了41個雙十字對焦點。最高可以達到14張/秒的連拍速度，普通連拍速度也達到12張/秒。此外，1D X還擁有一個獨特的、擁有10萬像素的RGB測光感應器，測光更加穩定、準確，同時還能夠實現人臉識別、自動主體識別等功能。

別看Canon佳能1D X上市的價格超過40000元，這個價格已經可以買一台Leica徠卡相機，但是1D X的持有量可以遠遠超過Leica徠卡相機的。別不信，沒准你小區裡的某些大爺和大媽就正在使用1D X搭配400mm、600mm鏡頭在拍鳥或者拍花。這種級別的相機，可是老法師們的最愛機型之一。

2012年，Nikon尼康D4單反，上市售價44800元

2012年是倫敦奧運會的年份，也是相機的大年，自然新品數量也是豐富到誇張。這一年發布的一些經典機型，比如Canon佳能5D Mark III、Canon佳能6D、Canon佳能650D、Canon佳能G1 X、Nikon尼康D800、Nikon尼康D800E、Nikon尼康D600、Nikon尼康D52000、Nikon尼康V2、Nikon尼康J2、Sony索尼A99、Sony索尼NEX -6、Sony索尼RX1、Sony索尼RX100、Fujifilm富士X-Pro1、Fujifilm富士X-E1、Olympus奧林巴斯E-M5、Pentax賓得K-5 IIs、Pentax賓得Q10、Sigma適馬SD1M、Sigma適馬DP2M這些耳熟能詳的產品。

可以看到，這一年開始，有了入門級全畫幅單反相機Canon佳能6D和Nikon尼康D600。這一年更新了Canon佳能5D3和3600萬像素的Nikon尼康D800系列。這一年Nikon尼康還在推出APS-C畫幅的單電相機V2和J2。這一年Sony索尼推出了RX1，打破了人們對於卡片相機的傳統印象。

在2012年，Samsung三星也推出了幾款相機新品，其中包括類似於手機與相機融合的Android安卓相機MV900F，這時候三星的影像產品還算可以。同時Casio卡西歐推出了TR-200，自拍神器從此風生水起，成為了年輕女性追捧的拍照神器，價格也炒到天上，如果是普通公司的年輕白領，還真不一定買得起這款相機。

尼康D4同樣為奧運相機（中關村在線）

2012年最貴的相機，是Nikon尼康D4，同樣是奧運級別的單反相機，採用1620萬的全畫幅傳感器設計。改良51點對焦系統，最高每秒10張的全功能連拍，每秒11張的鎖定曝光對焦連拍，全新的91000像素矩陣測光系統，原生感光度範圍ISO 100-12800，可以擴展至50 -204800，這些性能完全體現出這台奧運機的特色和賣點。

2011年底發布的Canon佳能1D X，它的對手就是這台Nikon尼康D4，兩台相機均為奧運相機，均在奧運會時間點發布，目的很明確。兩台相機各有各的特色，包括搭配的鏡頭群也有各自的賣點。在現在的老法師市場，Nikon尼康D4的身影也是仍然可以看到的。

2013年，Nikon尼康Df單反，上市套機價格20800元

2013年，影像行業開始轉入小年。在這一年，有幾個重點的、十分有意義的產品上市。首先是世界上首款全畫幅微單相機Sony索尼A7上市，同時3640萬高像素版本的Sony索尼A7R一起上市，自此，Sony索尼開始了長達5年的全畫幅微單相機領域的統治。除了首款全畫幅微單相機，2013年還有一些很經典的機型，比如Canon佳能G16，Canon佳能700D，Canon佳能EOS M2，Nikon尼康P7800，Nikon尼康D610，Fujifilm富士X-E2以及Fujifilm富士X100s等等。

另外，2013年也出現了更成熟的智能相機，三星更著魔的推出了Galaxy NX，將安卓系統和相機相結合，不過這款產品並沒有那麼成熟，屬於大膽的嘗試。

在2013年中，最貴的一台相機則是尼康Df，我們俗稱“豆腐”。這是一台外觀非常復古的全畫幅單反相機，這也是Nikon尼康推出的首款類似復古外觀的數碼相機。

尼康復古造型全畫幅相機Df（中關村在線）

Nikon尼康Df採用了與D4相同的1620萬全畫幅傳感器設計，支持5.5張/秒的連拍速度，39點自動對焦系統，其中包括9個十字對焦點，100%視野率取景器。在當時的全畫幅單反相機中，Nikon尼康Df並沒有很大的優勢，不過他的外觀上的確吸引了不少膠片時代的用戶。

實際上，2013年的看點是微單市場，而單反市場比較平淡，大部分是常規更新。

2014年，Nikon尼康D4S單反，上市售價38800元

實際上，2014年售價最貴的相機應該是Pentax賓得645Z，一款5140萬像素的中畫幅相機，雖然說是針對民用消費領域推出的相機，但是與消費者距離依舊太遠。

第二貴的相機，是Nikon尼康D4的升級版D4S，上市時的售價是38800元。但是前面已經介紹過了，就沒有必要再寫一次了。Nikon尼康D4S最大的升級就是搭載了EXPEED4圖像處理器，感光度最高可擴展至ISO 50-409600。全新的反光鏡箱設計使得D4S在11張/秒連拍時可以做到實時追焦。1080/60p的視頻拍攝能力也是第一次在Nikon尼康全畫幅單反上實現。

尼康D4S旗艦級單反相機（中關村在線）

同樣的，Sony索尼推出的首款針對視頻而生的全畫幅微單相機A7S也將ISO設置到可擴展至409600的高度。這其實是2014年第四貴的相機，但是值得一說。A7S搭載了有效像素約1220萬有效像素的全畫幅Exmor CMOS傳感器，它可以拍攝4K 25p的視頻格式。這是Sony索尼第一款針對視頻而生的民用級微單，自此也成為Panasonic松下最大的競爭對手。

為什麼提到了Panasonic松下，因為在2014年，松下發布了GH4。在2014年，4K還算是比較新鮮的“玩意”，不論是拍攝設備還是顯示設備，當鬆下GH4攜帶著拍攝4K視頻的能力來到市場中，引起來不小的轟動。松下GH4也就一躍成為很多視頻團隊、視頻工作室的干活利器。之後，才有了Sony索尼A7S和GoPro Hero 4等等這些同樣支持4K的民用級器材。

剛才說了Sony索尼A7S是第四貴的相機，第三貴的是Nikon尼康D810，上市售價20500元。Nikon尼康D810是D800/D800E的升級版。它採用了全新型號3635萬像素全畫幅CMOS傳感器，無低通濾鏡，支持12/14bit RAW格式記錄能力，增加sRAW，51點對焦系統，全畫幅FX格式5張/秒連拍，取景器視野範圍100%。實際上它的推出一躍成為了當時畫質最好的全畫幅單反，成為很多風光愛好者的購機首選。

尼康D810將畫質再推高峰（中關村在線）

這一年，三星相機還在市面上，而且為我們帶來了驚艷。三星NX1，它帶來的是414點的AF對焦系統，刷新了記錄。從此，微單（單電、無反）相機的對焦點就開始爆炸式的增長，以2018年推出的Canon佳能EOS R為頂峰，對焦數量達到了5655個。

還有一台相機，Fujifilm富士X100T，這台相機的特點不是鏡頭，也不是傳感器，而是它的快門設計，它的電子快門速度達到了1/32000秒，同樣刷新了當時135相機的快門速度記錄。此前的記錄保持著是尼康1 V3的1/16000秒快門。

除了這些產品，2014年還有很多經典的型號，Sony索尼A5000、Sony索尼A6000、Canon佳能1200D、Sony索尼A7 II，這些相機在當時，都擁有很出色的口碑和銷量。另外，Casio卡西歐的自拍神器已經出到TR500，不過火熱程度比之前有所下降。

2015年，Canon佳能5DS R單反，上市價格24333元

2015年，Leica徠卡M、Leica徠卡SL、Leica徠卡Q依然不在我們的討論範圍內。2016年就是巴西奧運會了，那麼自然2015年也來到影像界的大年，這一年更新了33款相機。但凡是影像行業的大年，各家都會更新主力的產品線。

2015年湧現了很多相機市場的經典型號，比如Canon佳能750D、760D、M10、M3，Nikon尼康D7200、D5500、J5，Pentax賓得K-S2、K3II，Sony索尼A7SII、A7RII、RX100IV、RX10II、RX1RII，Fujifilm富士X-T10 、X-A2，Olympus奧林巴斯E-M5II、E-10MII，Ricoh理光GR II等等。是不是很多型號都非常熟悉。其中幾個比較值得探討的相機比如Nikon尼康D7200，它是真正意義上的D7000的繼承者，並且得到了非常全面的升級，也是Nikon尼康中高端APS-C畫幅單反相機的主力。

Sony索尼A7R II搭載了一塊4240萬像素的全畫幅傳感器，399點相位對焦系統（覆蓋率當時全幅第一），支持4K 30fps，24fps，25fps錄製，這些配置在當時已經非常有競爭力了。另外一款Sony索尼A7S II依舊是主打視頻拍攝，支持4K內錄，加入5軸防抖系統，相機的最高ISO達到了409600，支持14bit RAW。Sony索尼A7S II發布至今一直未曾更新，A7S III要推出的消息也是從去年開始就瘋狂傳出，今年也爆料了多次要發布的傳聞，但是一直跳票。

在2015年，像素大戰越演越烈，在Nikon尼康達到3600萬級別，Sony索尼達到4200萬級別，Canon佳能推出了5DS和5DS R兩款全畫幅單反相機，像素達到了5060萬，一躍成為全畫幅像素最高的機型，直到2019年7月份才被Sony索尼A7R IV的6100萬像素超越。

Canon佳能5DS和5DS R兩款相機的參數配置非常接近，主要區別是5DS R去掉了低通濾鏡。相機除了傳感器的亮眼表現外，機身性能也相當均衡，61點的AF對焦系統、5fps的連拍能力，都展現著這款Canon佳能高像素機型拍攝性能上的的全面性。筆者自己體驗過多次5DS R，5000萬級別的像素，能夠帶來的就是高畫質和超級豐富的細節，讓用戶在拍攝風光的時候，獲得更好的效果。

2016年，富士GFX 50S無反，上市售價46000元

2016年，里約奧運會，影像行業大年。這一年也發布了幾十款相機，其中佳能、尼康和賓得都在年初就更新了自家的旗艦相機。2016年最貴相機的前三名應該是1億像素中畫幅的哈蘇H6D-100c、5000萬像素中畫幅的H6D-50c、5100萬像素中畫幅的哈蘇X1D，大家就當做沒看見就好。

先來看看這一年發布了哪些非常經典的相機：佳能1D X Mark II、5D Mark IV、80D、M5、1300D、G7 X Mark II；尼康D5、D500、D5600、D3400、DL系列；索尼A99 II、A6300、A6500、RX10 III；富士GFX 50S、X-A3、X-T2、X-Pro 2、X-E2s；奧林巴斯E-M1 Mark II、PEN-F；松下G85、GF8；賓得K-70、K-1等等。

除去哈蘇、徠卡、飛思之類的品牌，2016年最貴的相機應該是富士GFX 50S，上市售價46000元。富士在2016年開始進軍中畫幅市場，發布了GFX 50S，採用了5000萬像素的設計。這台相機除了畫質優秀、底更大之外，比普通中畫幅相機增加了便攜性這個概念，這是一台能夠帶出去拍照的中畫幅相機。

富士GFX 50S（中關村在線）

第二貴的是Nikon尼康D5、第三貴是Canon佳能1D X Mark II，上市售價分別為42389元和39472元。

Nikon尼康D5採用了2082萬像素的傳感器，而最高感光度達到了驚人的ISO 3280000，機身連拍速度為12fps（使用反光板抬起為14fps），更突出的這款相機採用了全新的Multi- CAM 20000對焦系統，對焦點數為153點，其中99點為十字型對焦，對焦面積是D4s的130%。Nikon尼康D5採用了4K 30p的視頻拍攝，是第一款具有4K視頻拍攝能力的單反相機。

Canon佳能1D X Mark II像素為2020萬像素，新機器擁有4096×2160 60p的高碼率4K視頻，並且連拍速度達到了最高16fps。Canon佳能1DX Mark II的具體提升還算比較全面的，像素、機身性能上都有不少的提升，雖然對焦點還是61點，但是對焦系統是全新的，而且全面支持F8對焦了。

除了Nikon尼康D5和佳能1D X Mark II，2016年Sony索尼、Pentax賓得、Olympus奧林巴斯都發布了旗艦級相機。

Sony尼A99 II，上市售價21999元。作為旗艦相機，新相機仍然頗具看點。Sony索尼A99 II採用了4240萬有效像素畫幅背照式傳感器設計，具備5軸防抖，79個混合相位檢測點和399個焦平面相位檢測對焦點， 12張/秒高速連拍，並且支持4K視頻錄製功能，足以媲美同級別的單反機型。

Pentax賓得K-1，上市售價為11749元，這是一款全畫幅單反相機。而Pentax賓得的第一台單反相機是2003年發布的*ist D，到2016年為止已經相距13年了。K-1這款單反搭載了3640萬像素的全畫幅傳感器，具有達到五檔效果的機身五軸防抖，感光度範圍達ISO 100-204800，搭載了全新研發的33點對焦系統，並且連拍速度達到了全畫幅下4.4fps。

Olympus奧林巴斯E-M1 Mark II，依舊是M4/3畫幅旗艦。配備了約2040萬像素Live MOS傳感器與全新的雙四核TruePic VIII數字圖像處理器，AF/AE追踪模式下的連拍速度也達到了18張/秒，還提供了影院標準的C4K視頻拍攝功能。

2016年還有很多經典相機

這一年，在全畫幅單反相機中還有Canon佳能5D Mark IV，一直征戰到今天仍然具有很出色的實力。在APS-C戰爭中，還有Canon佳能80D、Nikon尼康D500、Sony索尼A6300、Sony索尼A6500。卡片相機中，還有Sony索尼RX10 III、Canon佳能G7 X Mark II和Nikon尼康DL系列。

另外，在2016年出現了一股新風潮，那就是Ricoh理光THETA和Casio卡西歐EX-FR200兩台720度全景相機。全景相機的應用實際上到現在也沒有完全火起來，但是也沒有被拋棄。這是一種全新的小眾應用，對於有需要的人來說，這兩台支持4K的相機滿足了所有需求，但是對於普通人來說，又會認為這種應用只是“看個樂”。

最後說句題外話，2016年DJI大疆發布了Mavic Pro航拍器，讓民用級航拍領域再上一個台階。DJI大疆Mavic Pro不僅相對比較輕便，方便外出攜帶，在視頻拍攝和穩定、功能方面再次升級，虜獲更多航拍愛好者的心。

2017年，Sony索尼A9微單，上市售價31999元

2017年，影像行業恢復成小年模式，因此發布的產品數量相比2016年來說減少一些，尤其是拔尖的高端機型數量銳減。還是老規矩，Leica徠卡M10、Leica徠卡Q這樣的相機我們就不討論了。

先來看看2017年發布的一些主要相機型號：Canon佳能6D II、200D、M100、M6、77D、800D、G1 X III、G9X II；Nikon尼康D850、D7500；Sony索尼A9、A7R III、RX10 IV；Fujifilm富士X -E3、X-T20、X100F；Panasonic松下GH5、G9、GF9；Pentax賓得KP；Olympus奧林巴斯E-M10 III等等。其中不乏很多經典型號。

2017年最貴的相機是Sony索尼A9，上市售價31999元，也就是Sony索尼現在的旗艦級全畫幅微單相機。推出的目的是與Canon佳能1D X系列和Nikon尼康D5系列抗衡。

索尼A9是現在的旗艦相機（中關村在線）

Sony索尼A9採用了2420萬像素全畫幅傳感器設計，支持每秒20張高速連拍、靜音快門與1/32000秒高速快門，693個相位檢測對焦點覆蓋了93%的取景範圍，內置5軸防抖系統，可實現最高約5級的防抖效果。在2019年升級固件之後，對焦的能力有了十分巨大的提升。

第二貴的是Nikon尼康D850，上市售價28599元。Nikon尼康D850算是尼康百年的獻禮，在Nikon尼康處在下滑走勢的時候，成功的挽救了Nikon尼康。論高像素、畫質和寬容度，相信很少有相機現在能直接與Nikon尼康D850抗衡。Nikon尼康D850配備了約4575萬有效像素的全畫幅CMOS，實現高畫質的同時還具有7張/秒的連拍速度（搭配手柄更是可以達到9張/秒），並且支持4K 30P的視頻拍攝以及8K延時攝影功能。

尼康D850挽救了尼康（中關村在線）

第三貴的是Sony索尼A7R III，上市售價23999元。作為A7R系列的第三代，這款相機依然採用了4240萬像素。機身性能上，Sony索尼進一步提升了機身的高速表現，可以在AF/AE連續追踪模式下，實現10fps的連拍速度。機身進一步強化4K視頻錄製，擁有15檔寬容度的視頻拍攝能力。

索尼A7R III（中關村在線）

還有一台相機不得不提，它是微單，它是M4/3畫幅，它主打的是卓越的視頻能力，它就是Panasonic松下GH5，上市售價可能連2017年的前五名都進不去，但是它確實這一年各大視頻團隊、視頻工作室競相搶購的一款視頻利器。

雖然Panasonic松下GH5並沒有後來的GH5S那麼純粹為了視頻而生，但是這台相機的也算是以視頻為主要賣點。Panasonic松下GH5搭載一塊無低通濾鏡的2030萬像素CMOS、機身5軸防抖、368萬點EVF、3.2英寸可翻轉LCD、雙SD卡槽、兼容GH4的配件。它是全球首款實現4K 60/50p、4:2:2 10bit視頻記錄的微單。

松下GH5的視頻性能非常強悍（中關村在線）

可以看到2017年開始，微單的起勢就開始瘋狂加速。在新品方面，單反相機新品數量已經開始低於微單的數量，有彎道超車的感覺。微單的推出也更加全面化，入門級、中端、高端、旗艦全都包含，高像素、高速度的微單也都有產品，因此微單已經可以與單反面對對面的真正開始抗衡。2017年開始，廠商開始運籌帷幄，為2018年的微單全面崛起做準備。

運動攝像機市場，由於需求量的提升，GoPro更新了Hero 6運動攝像機，Sony索尼發布了RX0運動攝像機。不過對於一些車媒、旅行自媒體、美食自媒體等等人群，拍攝視頻欄目和Vlog更多的會選擇GoPro或者卡片相機，RX0更多的是運動愛好者選擇。

GoPro更新了Hero 6運動攝像機（中關村在線）

還是題外話，2017年，RED發布了新款的全畫幅傳感器產品Monstro 8K VV。這款新產品可以拍攝8K 60fps視頻，並且支持超過17檔動態範圍，性能強悍。自此電影工業的8K視頻能力再次得到進化。

2018年，Fujifilm富士GFX 50R無反，上市售價29900元

2018年，微單全面反撲單反，單反的新品寥寥無幾，剩下的鋪天蓋地的新品都是微單相機。2018年，Canon佳能、Nikon尼康、Panasonic松下進軍全畫幅微單市場，從此Sony索尼A7、A7R和A7S三個系列不再是一家獨大的局面。2018年，微單繼續細分，視頻型、高速型、高像素型專業化微單的走向更加明顯。

還是那個規矩，Phase One飛思、Leica徠卡、Zeiss蔡司這些品牌我們就不算在內了。

還是先來看看2018年發布的一些相機：Canon佳能EOS R、M50、1500D、3000D；Nikon尼康D3500、Z6、Z7；Panasonic松下S1、S1R、GH5S、GF10；Fuijifilm富士GFX 50R、X-T3、X-H1、 X-A5；Sony索尼A7III、RX100 VI；Olympus奧林巴斯E-PL9等等，年份離得近了，很多型號大家可能更熟悉一些。

2018年最貴的相機是富士GFX 50R，也是一款中畫幅無反相機，5000萬像素。GFX 50R的機身重量是775克，比GFX 50S輕了140克，厚度方面縮小1英寸，更方便旅行使用。拍照及畫質表現達到了和GFX 50S相同的水準，而機身售價則有了大幅度降低。GFX 50R讓更多的用戶買得起中畫幅，對中畫幅的普及有非常重要的意義。

富士GFX 50R（中關村在線）

除了GFX 50R之外，2018年最大的看點就是下半年Canon佳能、Nikon尼康、Panasonic松下三家一同進軍全畫幅微單市場。

Canon佳能EOS R和尼康Z6、Panasonic松下S1都是均衡型的全畫幅微單，與Sony索尼A7 III是同一級別的競爭產品。這幾款微單相機不僅可以在拍照方面有出色的表現，包括對焦、畫質，在視頻拍攝方面也有很出色的表現，其中尤其是Panasonic松下S1的視頻性能。

Nikon尼康Z7和Panasonic松下S1R是高像素型的全畫幅微單，與Sony索尼A7R III和A7R IV是同一級別的競爭機型。在Nikon尼康Z7（4500萬像素）和Panasonic松下S1R（4700萬像素）推出的時候，像素上全部超越了Sony索尼A7R III的4200萬級別。不過2019年Sony索尼A7R IV一躍來到6100萬像素，成為目前像素最高的全畫幅相機，此前是Canon佳能5DS和5DS R兩台單反相機的5060萬像素保持記錄。

Nikon尼康Z7和Panasonic松下S1R是高像素型的全畫幅微單，與Sony索尼A7R III和A7R IV是同一級別的競爭機型。在Nikon尼康Z7（4500萬像素）和Panasonic松下S1R（4700萬像素）推出的時候，像素上全部超越了Sony索尼A7R III的4200萬級別。不過2019年Sony索尼A7R IV一躍來到6100萬像素，成為目前像素最高的全畫幅相機，此前是Canon佳能5DS和5DS R兩台單反相機的5060萬像素保持記錄。

還有一台入門級相機不得不說，就是Canon佳能M50。這是一台入門級的微單，2400萬級別像素，可以拍攝4K視頻，這個參數對於普通家庭用戶和入門用戶來說絕對夠用了。因此，這台相機從2018年開始一直到現在，都是日本微單相機銷量的第一名，在國內也是銷量很大的一個機型。

正如前面所說，2018年，單反相機勢頭越來越弱，微單相機勢頭越來越強，各大品牌廠商也將研發和推出的主要精力放在微單相機上。根據廠商的路線來看，目前雖然並沒有放棄單反相機產品線，但是每年更新的數量會非常稀少，但是微單將會大量更新，而且包含所有定位的產品。

2019年到現在，Fujifilm富士GFX 100無反，上市售價67900元

2019年，也就是今年，影像行業進入大年，因為2020年就是東京奧運會了。既然是大年，那麼今年勢必會發布很多的相機新品，並且會有一些重量級系列更新。

先說說已經發布的新品，幾台Leica徠卡相機依舊不算在內。Canon佳能EOS RP、G7 X III、G5 X II、200D II；Sony索尼A7R IV、RX100 VII、A6400；Panasonic松下S1H、G95、G90；Fujifilm富士GFX 100、X-T30；Ricoh理光GR III；Olympus奧林巴斯E-M1X等等。

其中售價最貴的是富士GFX 100無反，這是一台1億像素級別的大畫幅相機（富士稱其為大畫幅）。GFX 100還具備了五軸防抖、4K 30P視頻錄製能力等等賣點，讓它成為了可以攜帶出門手持拍攝的1億像素相機。這台相機實際上與普通消費者並沒有太大的聯繫，所以我們就不過多介紹了。

富士GFX 100是一億像素的中畫幅相機（中關村在線）

今年，到目前為止已經發布了三款全畫幅微單，Canon佳能EOS RP、Sony索尼A7R IV和Panasonic松下S1H。

Canon佳能EOS RP是目前售價最低、尺寸最小的全畫幅微單新品，因此很多想要嚐鮮全畫幅的用戶可以選擇它；Sony索尼A7R IV具備了6100萬像素，是目前像素最高的全畫幅相機，我們目前還沒有拿到評測機，因此無法過多的介紹。Panasonic松下S1H主打視頻，是目前唯一可以拍攝6K視頻的民用級設備，視頻性能參考GH5的級別。

另外，今年到目前為止，只發布了一款單反相機，Canon佳能的200D II，目前最小巧輕便的單反相機之一，主打女性市場。反而卡片相機今年發布了多款，其中Sony索尼RX100 VII、Canon佳能G7 X III、G5 X II和Ricoh理光GR III都是更新的新品，各自具有非常出色的賣點。因為Vlog的興起，目前卡片相機的市場開始反彈，需求量增加。

M4/3畫幅方面，除了Panasonic松下G90和G95之外，Olympus奧林巴斯更新了旗下的旗艦級微單相機E-M1X，它的售價在20000元上下，主要賣點是2000萬像素傳感器，雙TruePic VIII圖像處理器，全十字型121點混合自動對焦系統，AI智能學習模式。

另外，在運動攝像機市場，DJI大疆發布了Osmo Action（類似於GoPro），Sony索尼更新了RX0 II，可以看到運動攝像機市場還是有紅利，不然DJI大疆也不會貿然進軍這個市場。而Ricoh理光THETA也在繼續更新，也就是全景攝像機也有自己獨特的存在，並且小眾市場目前也以THETA系列產品為主力。

從現在開始一直到2020年春季，我們還會迎來幾波較大的更新幅度。比如Canon佳能1D X III和Nikon尼康D6這兩台奧運機，比如能夠抗衡Sony索尼A7R IV的高像素版EOS R和Nikon尼康Z8，比如D850的升級版Nikon尼康D860單反，比如Canon佳能80D和7D II的升級版90D等等，總之接下來的影像新品將會有更多的賣點和看點。

接下來是潑冷水階段，雖然影像行業新品不斷，看似一片利好，但是實際上銷量和銷售額都在下滑，因此廠商的利潤已經大不如前。目前很多廠商採取的階段性辦法就是漲價，可以看到很多原先價格已經很親民的產品在今年價格都有所回升。

攝影成為小眾愛好（中關村在線）

接下來的影像市場，只會越來越難。因為攝影現在已經變成很小眾的愛好，再加上智能手機攝像頭髮展非常快速，因此很多家庭用戶、入門用戶都放棄了相機，轉而購買一台高端手機。而購買高端攝影器材的愛好者，很多人的器材還沒有到更新的時候，或者說新品不夠吸引他們，所以接下來的影像市場會更難。

但是，我們還是要報以希望，因為畢竟現在廠商不再慢慢“擠牙膏”，而是為了挽救市場拿出很多“壓箱底”的技術來吸引用戶，所以2020年的影像市場，會更精彩，筆者也更期待。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】