Google Search 彩蛋幫你擲骰　有趣秘技玩桌遊超方便

雖然手機、線上遊戲大行其道，但需要聚在一起的桌上遊戲（Board Games）依然有不少捧場客。桌遊內容雖然豐富，但人手擲骰子卻是一個不完美、有待改善的過程，無他，實體骰子容易「失散」，每次擲骰又可能需要自行計點，實在未夠方便。 這時侯，有科技力量幫忙自然最方便不過，在手機平台一直有不同的 Apps 去幫大家「擲骰」，然而很難稱得上全面。唯 Google 近日就在搜尋功能中加入一個彩蛋，連 App 都不需要安裝即可以擲骰，而且還支援 6 種不同面數的骰子，可以應付絕大部份需要擲骰的桌面遊戲！

桌上遊戲博大精深，而且經常推陳出新，用的骰子亦五花八門，最經典的當然是大家在《Monopoly》大富翁等遊戲中很常見的 6 面骰，但也有遊戲要用到 10 面骰、甚至 20 面骰，例如國外交誼玩意《Dungeons & Dragons》就是一例；而 Google Search 的「擲骰」彩蛋，就全部都完美支援。

要啟動這個功能很簡單，只需要在 Google Search 中輸入「Roll Dice」，就會出現骰子介面，而且用戶可以自行增減骰子數量：